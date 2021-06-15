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Войцех Щенсны — первый вратарь в истории чемпионатов Европы, который забил автогол
Источник материала: Партизан
Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, который забил автогол.
Голкипер отметился голом в собственные ворота в матче 1-го тура чемпионата Европы-2020 со словаками (1:2). Щенсны неудачно сыграл на 18-й минуте поединка, голевой пас записали на Роберта Мака.
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Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, который забил автогол.
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