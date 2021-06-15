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В Украине выявили масштабную схему контрабанды белорусских сигарет

15.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Украине выявили "масштабную схему контрабанды белорусских сигарет". Их ввозили из Польши под видом других товаров, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Утверждается, что была получена оперативная информация о контрабанде, которую будут везти на грузовиках. 14 июня один из них переехал польско-украинскую границу. По документам он вёз керамическую плитку.

Задержали контрабанду белорусских сигарет только после того как отследили, как грузовик приехал в склад в Луцке. Силовики появились в момент разгрузки. Проходят следственные действия. Количество задержанных сигарет и их приблизительная стоимость пока не сообщается.
 
 
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В Украине выявили "масштабную схему контрабанды белорусских сигарет". Их ввозили из Польши под видом других товаров, сообщает пресс-служба Государственной...
 
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