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В Украине выявили масштабную схему контрабанды белорусских сигарет
Источник материала: Партизан
В Украине выявили "масштабную схему контрабанды белорусских сигарет". Их ввозили из Польши под видом других товаров, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Утверждается, что была получена оперативная информация о контрабанде, которую будут везти на грузовиках. 14 июня один из них переехал польско-украинскую границу. По документам он вёз керамическую плитку.
Задержали контрабанду белорусских сигарет только после того как отследили, как грузовик приехал в склад в Луцке. Силовики появились в момент разгрузки. Проходят следственные действия. Количество задержанных сигарет и их приблизительная стоимость пока не сообщается.
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В Украине выявили "масштабную схему контрабанды белорусских сигарет". Их ввозили из Польши под видом других товаров, сообщает пресс-служба Государственной...
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