сообщает "Наша Нива" со ссылкой на свои источники. Списки составляют в режиме строгой секретности, занимается этим один из следственных органов. Начался процесс формирования списков лиц, которые могут попасть под политическую амнистию,"Наша Нива" со ссылкой на свои источники. Списки составляют в режиме строгой секретности, занимается этим один из следственных органов.





У издание нет сведений, как — с учетом каких условий и обстоятельств — формируется этот список. С большой долей вероятности в него попадут осужденные за некие "мелочи", к примеру, за нанесение надписей.





"Составление этих списков не означает, что они будут реализованы, но вещи указывают на то, что политическая амнистия может быть", — приводит издание слова источника .





Напомним ранее появилась информация, что осужденным предлагают писать прошения о помиловании. Так, дочь одной из фигуранток "пинского дела" Елены Мовшук Юлия рассказывала Еврорадио, что ее мама уже написала такую бумагу. При этом девушка не смогла сказать, это была собственная инициатива или ей "предложили".





Амнистия, если она состоится, может быть приурочена к 3 июля (Дню Независимости Беларуси). Освобождение политзаключенным остается одним из требований западного сообщества к нынешним белорусским властям.





По состоянию на 15 июня политическими заключенными в Беларуси были признаны 481 человек.





Насколько возможна такая амнистия в нынешних условиях, на прошлой неделе в эфире Еврорадио рассуждали Юрий Воскресенский и Андрей Ланкин.



