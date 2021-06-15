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Ночь 13 августа 2020 года. С Окрестина без суда выходят сотни белорусов, задержанных после выборов. Фото Надежды Бужан

«Составление этих списков не означает, что они будут реализованы, но приметы указывают на то, что политическая амнистия может быть объявлена», — объяснили компетентные собеседники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти готовят политическую амнистию, в органах уже составляются списки - источник Все происходит в атмосфере строгой секретности.

Как стало известно «Нашей Ниве», в атмосфере строгой секретности начали составляться списки лиц, которые могут попасть под акт политической администрации.Все происходит в атмосфере строгой секретности, процесс регулируется выпущенным под «ДСП» (дл служебного пользования) документом.Общего понимания, кто попадет в списки, пока нет. Нам известно только о включении в списке тех, кто проходил по «мелочам», например осужденных за нанесение надписей.Это согласуется с информацией о том, что «политическим» стали предлагать писать покаянные письма в местах отбывания наказаний и даже в СИЗО.По данным правозащитного сообщества по состоянию на 15 июня в Беларуси насчитывается 481 политзаключенный. Многие из тех, кто находится в изоляторах и в колониях по политическим причинам, еще таковыми не признаны.