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Власти готовят политическую амнистию, в органах уже составляются списки - источник

15.06.2021 10:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти готовят политическую амнистию, в органах уже составляются списки - источник
Ночь 13 августа 2020 года. С Окрестина без суда выходят сотни белорусов, задержанных после выборов. Фото Надежды Бужан
В атмосфере строгой секретности составляются списки лиц, которые могут попасть под политическую амнистию, рассказал «Нашей Ниве» источник. Составлением списков занимается один из следственных органов.

Как стало известно «Нашей Ниве», в атмосфере строгой секретности начали составляться списки лиц, которые могут попасть под акт политической администрации.

Все происходит в атмосфере строгой секретности, процесс регулируется выпущенным под «ДСП» (дл служебного пользования) документом.

Общего понимания, кто попадет в списки, пока нет. Нам известно только о включении в списке тех, кто проходил по «мелочам», например осужденных за нанесение надписей.

«Составление этих списков не означает, что они будут реализованы, но приметы указывают на то, что политическая амнистия может быть объявлена», — объяснили компетентные собеседники.


Это согласуется с информацией о том, что «политическим» стали предлагать писать покаянные письма в местах отбывания наказаний и даже в СИЗО.

По данным правозащитного сообщества по состоянию на 15 июня в Беларуси насчитывается 481 политзаключенный. Многие из тех, кто находится в изоляторах и в колониях по политическим причинам, еще таковыми не признаны.
 
 
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