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Прогноз дня. «Впереди полгода и целая кавалькада копеечного «изменения»

15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По цене на топливо в Беларуси.

– В феврале текущего года Минфин устами заместителя начальника главного управления налоговой политики и доходов бюджета Васевича озвучивал, что цена топлива в 2021 году поднимется на 6% или на 10 копеек за 1 литр, – пишет zaprauka.by. – Не прошло и полгода, а Белнфтехим не только досрочно выполнил план, но и дал результат на гора: цены на топливо уже подняты на 17 копеек за 1 литр, что составляет уже 9,4 %. Как такое могло произойти?

Ответ прост и лежит на поверхности. То ли с планированием у чиновников совсем плохо, то ли на самом деле повышать собирались на больше, но не озвучивали истинные размеры, чтобы заранее не пугать народ, но оформлять все уже по факту.

В ноябре прошлого года заместитель министра финансов Кийко вместе с заместителем председателя «Белнефтехима» Гуриной рассказывали почему невозможно, по их мнению, включить дорожный сбор в стоимость топлива (это примерно составляло бы повышение цен на 10 копеек за литр). Тогда все это обосновывалось тем, что будет «инфляционное давление на экономику».

Прошло семь месяцев и только ценовым повышением уже эти дополнительные десять копеек уже «сидят» в стоимости топлива. И ничего: никто не говорит об инфляционном давлении на экономику. И таки да… еще же ввели транспортный налог…

Все это говорит о том, что и без того не совсем здоровый «авторитет» чиновничества в обществе они еще и сами окончательно подрывают, когда заявленные слова просто не соответствуют действительности.

Таким образом, транспортный налог не включили в стоимость топлива потому, что тогда рост цен на него был бы еще больше, а «Белнефтехим» был бы несколько «ограничен» (хотя кто его остановит?) в своих копеечных повышениях, потому что, если бы включили транспортный налог в стоимость топлива, то рост цен на текущий момент составил бы формально 15 %.

А еще впереди полгода и целая кавалькада копеечного «изменения», как говаривал заместитель председателя Белнефтехима Сизов (в сторону повышения, конечно)…

 
 
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