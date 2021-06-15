Источник материала: ProBusiness



Юрий Шлаганов, фото из личного архива

«Я никогда не жил настолько полноценной жизнью, как сейчас», — признается основатель образовательного стартапа EduDo Юрий Шлаганов. Год назад он загорелся идеей создать платформу с полезными видео, которые можно смотреть «на ходу». Ради этого оставил работу в сфере венчурных инвестиций и встал на путь преодоления сложностей — путь стартапа. Как фаундер планирует привлечь $ 1 млн и развивать проект — в истории Юрия.

«67% зумеров очень беспокоятся о своем будущем»: идея стартапа

— Я работал в сфере венчурных инвестиций больше трех лет. В 2020 начал задумываться о том, чтобы перейти из роли «помогателя» в роль «делателя». Мне всегда нравилось развиваться, узнавать что-то новое, но никогда не нравился традиционный подход к обучению. Поэтому я стал интересоваться технологиями в образовании.

Узнал, что в США на образование приходится примерно 6% ВВП, или около $ 1,2 трлн. В то же самое время меньше 3% от этого объема сейчас приходится на технологии в образовании — около $ 36 млрд (исследование аналитической компании HolonIQ). Очевидно, и сам рынок образования, и доля технологий в нем будут расти. Совокупность этих двух факторов и привела к рождению EduDo.

Триггером стало изучение ментальности поколения Z — тех, кто родился с 1996 по 2010 годы. Я пытался понять, что будет стимулировать потребление в ближайшем десятилетии, и нашел несколько интересных фактов.

Зумеры очень боятся стать бедными (они прошли 3 больших экономических кризиса и видели, как быстро беднели их родители и родители их друзей), поэтому хотят развиваться. 67% зумеров очень беспокоятся о будущем. Но развиваться они хотят так же, как потребляют всю информацию — быстро, очень интерактивно, вовлекая друг друга. Они хотят иметь возможность узнавать новое, где бы они ни находились, какой бы девайс ни использовали и сколько бы времени у них ни было.

Поэтому я захотел создать community-driven (в переводе с англ. «развиваемую обществом». — Прим. «Про бизнес») платформу с короткими полезными видео, чтобы пользователи могли получать новые знания и делиться полезной информацией, своим опытом. И все это в формате, удобном для потребления «на ходу».

«Мы будем стоить десятки миллиардов долларов»: развитие стартапа

Бизнес стартовал на свои сбережения. Путь стартапа — путь преодоления сложностей.

Чтобы начать разработку, нужно было собрать костяк команды — технического и продуктового директора, а также директора по креативу, маркетингу и контенту. На этот челлендж у меня ушло около полутора месяцев и полсотни собеседований.

Собрать достойную команду — сложно.



Команда EduDo, скриншот PressKit

Важно, чтобы у каждого кандидата было поровну опыта и гибкости ума (что очень редко), чтобы они сочетались друг с другом по «химии».

И понимали, зачем вообще идут работать в стартап, где смены по 15 часов в день за половину своей рыночной зарплаты с призрачным шансом через Х лет добиться успеха. Думаю, в первую очередь ребят заинтересовало то, что история, в которую я приглашал, потенциально огромна. EduDo — это не стартап, технологию которого в итоге можно будет купить за Х миллионов долларов. В случае успеха мы будем стоить десятки миллиардов долларов.

«Многие просто не отдают себе отчет в том, что такое стартап»: сложности пути

Сейчас в команде работает около 10 человек. Очень сложно сказать, сколько именно людей участвует в развитии стартапа. Если взять всех — команду, подрядчиков, с которыми очень тесно сотрудничаем, контент-мейкеров, которые даже на такой ранней стадии наполняют платформу информацией, то эта цифра точно перевалит за сотню человек.

Всех нанимали в основном через нетворкинг. Самые главные качества для нас — желание развиваться и четкий ответ на вопрос: «А почему именно работа в стартапе?»

Потому что никто не знает, как правильно делать кардинально новый продукт, и никакой опыт не заменит желание искать и находить

Потому что очень маленький процент людей понимает и принимает специфику работы в стартапе — ты несколько лет трудишься по 10−15 часов в день, получаешь зарплату ниже рынка, очень много стрессуешь ради шанса когда-то в будущем получить с этого большую прибыль (и то далеко не факт).

Очень мало людей готовы на это, многие просто не отдают себе отчет в том, что такое стартап. Поэтому осознанность — архиважно для нас.

Следующая сложность — наладить бизнес-процессы. Очень важно установить фундаментальные правила, из которых уже рождается как корпоративная культура, так и непосредственно процессы. Без этого невозможно строить хорошие гипотезы и качественно их проверять. Стартап можно вести в сотнях направлений, но только правильный процесс постановки и проверки гипотез поможет найти правильное (а может, и нет, это все-таки стартап).



Скриншот EduDo

Пока мы начинали разработку, я параллельно собрал pre-seed раунд на $ 180 000. Большую часть из текущих инвесторов EduDo я знал лично, но с некоторыми познакомился недавно.

Например, с Максимом Михеенко история получилась достаточно интересная. Он был в Минске, пришел пообщаться в офис Rocket DAO, там мы и познакомились. Потом встретились еще раз, и он решил вложиться в проект. Также из своих сбережений вложил под $ 20 000. На эту сумму мы создали приложение, в котором больше 10 часов видеоконтента.

Кто-то из пользователей уже назвал нас «TikTok на стероидах» — возможно, в каком-то смысле так и есть:)

TikTok — формат, за который молодые потребители проголосовали своим вниманием. Мы взяли концепцию социальной сети с видеоконтентом, но с упором на развитие и образование, а не на развлечения. Мы не изобретаем велосипед в плане формата потребления, инновация именно в контенте.

Все, кто увлечен политикой, экономикой, бизнесом, психическим здоровьем, искусством или просто ищет разминку для ума, смогут найти новые знания и поделиться своим опытом на EduDo. При попадании на платформу пользователь видит ленту с видео (похожую на ленту TikTok). Она формируется на основе ваших предпочтений и интересов. У каждого пользователя есть возможность отправить реакцию или оставить комментарий.

Если вы хотите поделиться своей экспертизой, можете стать контент-мейкером. Для этого нужно выбрать тему, в которой вы разбираетесь.



Скриншот EduDo

На электронную почту мы высылаем пользователю чек-лист из нескольких шагов, которые помогут добиться успеха на нашей платформе:

Пользоваться приложением ежедневно для вдохновения и прокачки навыков

Развивать свой профиль и становиться частью нашего комьюнити

Создавать привычку для других пользователей смотреть полезные видео каждый день.

«Монетизировать будем потом»: конкуренты и планы

Мы стартанули в не самое простое время. В 2020 обстановка в Беларуси и мире не сильно располагала к творчеству. Но стартапы постоянно находились и находятся в позиции максимальной неопределенности, поэтому кризис и пандемия на нас практически не повлияли. Единственное, часть команды выбывала на неделю-другую, проходя карантин после COVID-19, но так же быстро возвращалась в строй, за что ребятам огромная благодарность и уважение.

С точки зрения нашего продукта, думаю, все пошло только на пользу — люди стали потреблять гораздо больше контента (как никогда), в том числе развивающего. Наша задача — подать его в наиболее удобной форме.

Сейчас мы на этапе Soft Launch — выпустили первую версию продукта, привлекаем пользователей, смотрим, как они ведут себя в приложении, а также общаемся с ними в сообществах, опросниках и личных интервью. Пытаемся понять, зачем они скачали приложение, нашли ли то, что искали, и как нам сделать приложение лучше для них.

Монетизировать платформу мы начнем, когда ценность для пользователей станет существенной.

Пользователей мы привлекаем по всем каналам цифрового маркетинга — начиная от платного UA (Facebook, Google, TikTok, ASA) и инфлюенс-маркетинга и заканчивая нестандартными способами и growth-хаками. Мы ориентируемся на представителей поколения Z, которые хотят непрерывно развиваться. Для них в разрезе потребления контента сейчас очень важно всегда иметь доступ к полезной информации и иметь возможность быстро находить то, что нужно.



Скриншот PressKit EduDO

Прямо сейчас тестируем инструменты, поэтому сложно ответить, что дает наибольший эффект. Могу сказать, что львиная доля первых пользователей (около 80%) пришла органически (упоминания в СМИ, Product Hunt , благодаря сарафанному радио).

По сравнению с другими командами (даже из Беларуси) у нас довольно низкий burn rate (скорость «сжигания» капитала), так как часть команды работает либо вообще бесплатно, либо за зарплату ниже рынка, и достаточно денег, чтобы проверять продуктовые и маркетинговые гипотезы. Гипотез по моделям монетизации много, и фундаментальная бизнес-модель будет зависеть от того, какой продукт мы в итоге сделаем: возможно, это будет платформа для обмена опытом или, например, геймифицированное приложение, побуждающее пользователей узнавать новое каждый день.

Деньги — это не панацея, а лишь катализатор всего хорошего и плохого в проекте. Поэтому мы будем масштабировать самые реальные гипотезы, собирать большой инвестиционный раунд (в районе $ 1−1,5 миллионов), тратить его на разработку новых версий продукта и агрессивный маркетинг (так как у нас не такое сильное технологическое преимущество, рынок надо занимать как можно быстрее).

Наш план — двигать EduDo в сторону UGC (контента, сгенерированного пользователями). Поэтому сейчас мы работаем в т.ч. над видеоредактором и планом привлечения креаторов на платформу.

Хотим, чтобы через 5 лет EduDo ежемесячно пользовалось больше 100 миллионов человек. У нас, как и в других сегментах, есть конкуренция. Главные наши оппоненты — все продукты с полезным контентом, которые удобно потреблять на ходу. Это и образовательные профили в Instagram, TikTok, YouTube, и подкасты, и специализированные мобильные приложения типа Duolingo.

Мы выделяемся тем, что предоставляем наиболее «бесшовный» способ получать полезную информацию и не сбиваем фокус с нее (в отличие от традиционных соцсетей). У образовательных профилей TikTok и Instagram основной минус — широкая направленность соцсетей и контента. Нужно знать, что искать, и очень легко отвлечься, более того, соцсети специально мотивируют пользователей переключать внимание.

Образовательный контент сложнее, чем развлекательный. Соответственно, чтобы завлечь и продержать пользователя на платформе как можно дольше, чтобы показать ему больше рекламы, нужно «подсунуть» ему развлекалово. Поэтому, к примеру, я больше месяца смотрел, лайкал, реагировал, искал только развивающие ролики. Но в ленте у меня их было не больше 30−35%.

Рано или поздно я «залипал» на котиков. Такая же проблема с YouTube. Там нужно найти контент, подходящий вам (многие образовательные видео длятся гораздо дольше 15 минут). И еще повернуть телефон (на платформе есть вертикальные видео, но их мало). Повернуть гаджет — дополнительная боль для пользователя, потому что это уже неестественное положение девайса в руке. YouTube тоже подбивает пользователя на то, чтобы переключиться с образовательного контента на развлекательный.



Юрий Шлаганов, фото из личного архива

Подкасты, узкоспециализированные образовательные приложения, электронные книги и статьи мы за конкурентов не считаем, потому что они не про видео. А зумеры выбирают именно видеоформат.

Будем считать этап Soft Launch пройденным, когда на основе собранной о юзерах информации сформируем сильные продуктовые гипотезы и план развития EduDo на следующий раунд.

«Попробовал предпринимательство на вкус»: важные выводы

Прошло чуть больше года с того момента, как я стал безработным и нашел идею, которая меня зажгла. Так как я первый раз запускал свой бизнес, все прелести основателя для меня были в новинку. Сложнее всего оказалось приучить себя соблюдать хотя бы какое-то подобие баланса между работой над проектом и отдыхом, чтобы банально не выгореть (да и до сих пор до конца не получилось).

Я не просто впервые попробовал предпринимательство на вкус, но и прожил несколько личных трансформаций. Точно могу сказать одно — это того стоило. Я никогда не жил настолько полноценной жизнью, как сейчас. Сегодня EduDo — это уже не идея, это больше 15 человек, которые каждый день трудятся над тем, чтобы наше видение стало реальностью.

Как поменялись другие компании, мне сложно оценить, так как большую часть года я занимался тем, что строил фундамент своей. Очевидно, мир, даже после окончания пандемии, не будет прежним. Произошли кардинальные сдвиги как в вопросах бизнес-процессов, так и отношений людей ко всему — начиная от организации дня и заканчивая потреблением контента. Цифровизация всех процессов ускорилась и то, что еще полтора года назад казалось, скорее, исключением из правил (например, привлечение инвестиций по Zoom), сейчас уже в порядке вещей. Наш проект — наглядный тому пример: с некоторыми из инвесторов мы до сих пор ни разу не увиделись вживую.



Юрий Шлаганов, фото из личного архива

Не могу ничего советовать, так как каждая история успеха индивидуальна, и то, что сработало в одном случае, далеко не факт, что сработает в других. Для меня главное в стартапе — это команда.

Если собрать рядом правильных людей, дать общую амбициозную цель, ничто их не остановит. На вопрос «Что значит правильные люди?» каждый основатель должен ответить сам. Для меня это люди с «голодом» к развитию и успеху.

Хочу поделиться важными выводами, которые я сделал за этот год. Возможно, более опытным фаундерам они покажутся очевидными. Но я всегда стараюсь рефлексировать, и год в кардинально новой для себя роли выглядит как отличный повод это сделать.

1. Надо собирать вокруг правильных людей. И я не про опыт. Стартап — это бизнес на максималках, в течение пути ничего не понятно: куда и как идти, чьи советы слушать, а чьи — нет. Рецепта для создания успешного стартапа не существует, те вещи, которые сработали в одном случае, далеко не факт, что сработают в другом, и наоборот. Единственное, что остается, — это генерировать как можно более сильные гипотезы и как можно лучше (быстрее и качественнее) их проверять. И это не работа — это тип мышления.

Его придется менять всем: и фаундерам, и сотрудникам. Людей без майндсета искателя работа в стартапе выжигает за считанные месяцы. Зато искателей за уши не оттянешь от стартапов — в других, более «классических» местах, им будет попросту скучно.

2. Лучше работать с теми, с кем хочется «зависнуть» вечером в баре. Именно в таких «кальянных» разговорах поднимаются самые важные и неудобные вопросы, а также находятся ответы на них. Поэтому шанс создать «тот самый» стартап гораздо выше, если вы строите его с теми, с кем нравится проводить время неформально.

3. Работать нужно много, но не стоит себя загонять. Как бы вы ни горели идеей, человеческому организму нужно отдыхать. Кроме того, так как отдых — это смена контекста, иногда именно в такое время возникают самые свежие идеи.

4. Нужно принять тот факт, что контролировать все вы не сможете. Мне очень нравится высказывание: «Если ты делаешь стартап, и у тебя все под контролем — ты двигаешься недостаточно быстро». Порой все сыпется, как песок сквозь пальцы. И приходится принимать решения, которые при любом раскладе будут нести как позитивные, так и негативные последствия. В эти моменты вы действительно учитесь расставлять приоритеты.

5. Важно выталкивать себя из контекста. В какой-то момент приходит понимание, что вы инвестировали намного больше времени в изучение предмета, чем ваши собеседники. Может сложиться впечатление, что разговаривать и слушать их — пустая трата времени, они совсем не в контексте. В этот момент очень важно не поддаваться и не закрываться от новой информации, ведь в этом и есть вся прелесть — люди, не так глубоко погруженные в тему, могут вбросить очень свежую мысль.

6. Надо быть честным и открытым перед собой и людьми вокруг. Если что-то не получается, не копите все в себе — поделитесь. Не нужно бояться, что это демотивирует ваше окружение. Когда рядом правильные люди, это их зажжет.

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