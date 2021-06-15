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Акции EPAM впервые в истории стоят больше $500

15.06.2021 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акции EPAM по итогам последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже обновили исторический рекорд. По данным tradingview.com, стоимость акций составляет 508+ долларов. Только за июнь акции EPAM подорожали на 6% или на 30 долларов.



Как пишет DEV.by, акции EPAM устойчиво растут в цене примерно с конца первой декады марта. Всего с начала года цена акций выросла на 42% или на 150 долларов.

В текущем году EPAM заключил три сделки по покупке компаний. В начале апреля EPAM объявил о покупке польской компании PolSource — крупного разработчика решений для Salesforce (облачной CRM-платформы для автоматизации бизнес-процессов). В начале мая компания сообщила о сделке по покупке White-Hat — израильской компании в сфере кибербезопасности. Также в мая компания купила расположенную в Нидерландах консалтинговую компанию Just-BI.

В начале мая EPAM обнародовал финансовую отчетность за первый квартал. Выручка компании по итогам трех месяцев составила 780,8 миллиона долларов. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Полученная выручка оказалась выше прогноза на 15 миллионов долларов. По оценкам компании, за второй квартал выручка ожидается в пределах 853-861 миллионов долларов, а по итогам года — около 3,4 миллиарда долларов.

Тем временем в Минске провластные телеграм-каналы получили отмашку "мочить" ИТ. Первый удар пришелся именно по ЕРАМ. Возможно, это связано с тем, что представитель компании Максим Богрецов как частное лицо возглавил Координационный совет на время ареста и эмиграции его лидеров. Но после ситуации с TUT.by нельзя исключать, что задумка серьезнее. 
 
Теги: Минск
 
 
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Акции EPAM по итогам последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже обновили исторический рекорд. По данным tradingview.com, стоимость акций составляет 508+ долларов. Только...
 
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