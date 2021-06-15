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Тайный суд: процесс над Тихановским, Статкевичем, Лосиком назначен на 24 июня в гомельском СИЗО

15.06.2021 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд по делу Тихановского, Статкевича, Лосика и других политзаключенных назначен на 24 июня. Процесс будет закрыт и пройдет в здании Гомельского СИЗО.

Тайный суд: процесс над Тихановским, Статкевичем, Лосиком назначен на 24 июня в гомельском СИЗО
Об этом сообщает радио Свабода

Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика и остальных фигурантов этого уголовного дела даже не повезут в суд. Их будут судить в закрытом режиме прямо в СИЗО Гомеля.

4 мая стало известно, что дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Артема Сокова и Дмитрия Попова будет рассматривать Гомельский областной суд.

Сегодня стала известна дата начала процесса: 24 июня. Об этом Свободе сообщили родственники политзаключенных. Заседания запланированы с 24 июня по 30 июля.

Тихановскому, Сакову и Попову инкриминируют:

организацию массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч. 1 ст.). 293 Уголовного кодекса);

распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной вражды против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст.). 130 УК);

угрозы в адрес председателя ЦИК Республики Беларусь (ч. 2 арт. 191 УК);

организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст.). 342 УК).

Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 арт. 293 УК).

Игоря Лосика и Владимира Цыгановича обвиняют по статьям:

разжигание социальной вражды к представителям власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч. 3 ст.). 130 УК);

организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст.). 293 УК).

Блогерам Лосику и Цыгановичу грозит до 12 лет лишения свободы. Остальным фигурантам дела - до 15 лет заключения.
 
Теги: Гомель
 
 
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Суд по делу Тихановского, Статкевича, Лосика и других политзаключенных назначен на 24 июня. Процесс будет закрыт и пройдет в здании Гомельского СИЗО.
 
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