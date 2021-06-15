Под колпаком у Нацбанка: в Беларуси вводят в эксплуатацию веб-портал по регистрации валютных договоров

"С 9 июля резидентам Республики Беларусь необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка, валютные договоры, заключенные c нерезидентами. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2 тыс. базовых величин (1 БВ = Br29), для физических лиц и 4 тыс. базовых величин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, определен постановлением правления Национального банка от 12 февраля 2021 года №37", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка во вторник.

Сейчас пользователи портала могут создать личный кабинет, а также в тестовом режиме провести регистрацию валютных договоров.

"Обращаем внимание, что в преддверии 9 июля 2021 года введенные данные по договорам будут удалены, но при этом сохранятся созданные на веб-портале личные кабинеты пользователей с соответствующими настройками", - предупредили в Нацбанке.





"На веб-портале содержится подробная информация о регистрации валютных договоров и работе веб-портала. Здесь можно ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими указанные вопросы, инструкцией по настройке рабочего места, с которого будет осуществляться ввод информации, порядком функционирования веб-портала. Также размещены ответы на наиболее популярные вопросы по регистрации валютных договоров, которые будут дополняться по мере необходимости", - рассказали в Нацбанке.

Здесь напомнили, что с 9 июля в числе прочего для физических лиц отменяется разрешительный порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и т. д.). Для юридических лиц отменяется разрешительный порядок открытия счетов за пределами республики , а также необходимость регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, в банке.





Кроме того, с 9 июля вводится в действие система валютного мониторинга Национального банка. Одной из ее основных составляющих функционирования которой является регистрация валютных договоров на веб-портале.



