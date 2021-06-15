|
Ивашко уступил. Но Федереру
Источник материала: Партизан
Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Галле.
В стартовом раунде 27-летний спортсмен в двух сетах уступил представителю Швейцарии Роджеру Федереру — 6:7, 5:7.
Соперники провели на корте 1 час и 36 минут.
Напомним, белорус пробился в основную сетку турнира через квалификацию.
Соперник Федерера по 1/8 финала определится в противостоянии Хуберт Хуркач — Феликс Оже-Альяссим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Галле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)