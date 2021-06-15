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Ивашко уступил. Но Федереру

15.06.2021 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Галле.




В стартовом раунде 27-летний спортсмен в двух сетах уступил представителю Швейцарии Роджеру Федереру — 6:7, 5:7.

Соперники провели на корте 1 час и 36 минут.

Напомним, белорус пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Соперник Федерера по 1/8 финала определится в противостоянии Хуберт Хуркач — Феликс Оже-Альяссим.
 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Галле.
 
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