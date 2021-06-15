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Минские власти сделали полусекретным план застройки района "Мотовело"

15.06.2021 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официально опубликован фрагмент решения Мингорисполкома по застройке района Мотовелозавода и фабрики «Коммунарка». Обнародована только часть документа. Многие его пункты помечены грифом «Для служебного пользования».






Из той части, которая доступна для изучения, известно, что планируются два этапа застройки территории: до 2024 года и затем до 2030-го.

На первом этапе хотят снести почти 3,3 тыс. кв. м различных зданий. Но это не будет жилой фонд. Построят 125,7 тыс. кв. м производственных площадей и 55,1 тыс. «квадратов» общественного фонда. На втором этапе, в частности, снесут 5 тыс. кв. м жилья.

Часть площадей «Коммунарки», которые сейчас используются как торгово-бытовые, переделают в производственные (здание по пр-ту Партизанскому, 2). На Тростенецкой снесут некоторые здания.

Как сообщалось, еще в 2019 году администрация Ленинского района Минска проводила общественное обсуждение проекта застройки этого района.

Говорилось, что до 2030 года запланирована реконструкция с увеличением застройки некоторых предприятий. Например, территорию «Мотовело» предлагается рассматривать как площадку для размещения технопарка республиканского уровня, включающего в себя экспериментальное наукоемкое производство, исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, промотель и гостиницу.
 
Теги: Минск
 
 
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Официально опубликован фрагмент решения Мингорисполкома по застройке района Мотовелозавода и фабрики «Коммунарка». Обнародована только часть документа. Многие...
 
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