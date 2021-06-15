



















Из той части, которая доступна для изучения, известно, что планируются два этапа застройки территории: до 2024 года и затем до 2030-го.





На первом этапе хотят снести почти 3,3 тыс. кв. м различных зданий. Но это не будет жилой фонд. Построят 125,7 тыс. кв. м производственных площадей и 55,1 тыс. «квадратов» общественного фонда. На втором этапе, в частности, снесут 5 тыс. кв. м жилья.





Часть площадей «Коммунарки», которые сейчас используются как торгово-бытовые, переделают в производственные (здание по пр-ту Партизанскому, 2). На Тростенецкой снесут некоторые здания.





Как сообщалось, еще в 2019 году администрация Ленинского района Минска проводила общественное обсуждение проекта застройки этого района.





Говорилось, что до 2030 года запланирована реконструкция с увеличением застройки некоторых предприятий. Например, территорию «Мотовело» предлагается рассматривать как площадку для размещения технопарка республиканского уровня, включающего в себя экспериментальное наукоемкое производство, исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, промотель и гостиницу.















