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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евро покинул минимум за 7,5 месяцев утром 15 июня Курс доллара снизился всего на 0,0033 BYN до 2,4859 BYN/USD.

Стоимость валютной корзины предыдущие семь торгов непрерывно снижалась и оказалась на минимуме за 19 дней.По даннымпо состоянию на 10:22:Курс доллара снизился всего на 0,0033 BYN до 2,4859 BYN/USD и опять начал приближаться к минимуму за десять месяцев.Курс евро поднялся лишь на 0,0022 BYN до 3,0171 BYN/EUR и оставил минимум за 231 день.За предыдущие восемь дней непрерывного снижения стоимость евро обвалилась на 0,0801 BYN.Курс российского рубля вырос на 0,0096 BYN до 3,4551 BYN/100 RUB и покинул минимум за 17 дней, на котором оказался вчера.Сегодня утром российский рубль вновь дорожает к доллару и евро. Если вчера доллар торговался на уровне 72,20 российских рублей, то сегодня к 10 утра он опустился до 71,90 российских рублей.Напомним, что в середине дня 11 июня в ходе торгов на бирже курс доллара опускался до 71,61 RUB/USD — минимума почти за 11 месяцев.Курс евро сегодня опустился до 87,25 российских рублей, против вчерашних 87,33 российских рублей.Евро 11 июня во второй половине дня в моменте опускался до 86,94 российских рублей — минимума за три месяца.