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Евро покинул минимум за 7,5 месяцев утром 15 июня

15.06.2021 10:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро покинул минимум за 7,5 месяцев утром 15 июня
Иллюстративное фото
Доллар опять начал дешеветь в начале торгов БВФБ во вторник, но корзина валют подорожала на 0,10% благодаря росту евро и российского рубля.

Стоимость валютной корзины предыдущие семь торгов непрерывно снижалась и оказалась на минимуме за 19 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:22:

Курс доллара снизился всего на 0,0033 BYN до 2,4859 BYN/USD и опять начал приближаться к минимуму за десять месяцев.

Курс евро поднялся лишь на 0,0022 BYN до 3,0171 BYN/EUR и оставил минимум за 231 день.

За предыдущие восемь дней непрерывного снижения стоимость евро обвалилась на 0,0801 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0096 BYN до 3,4551 BYN/100 RUB и покинул минимум за 17 дней, на котором оказался вчера.

Московская биржа


Сегодня утром российский рубль вновь дорожает к доллару и евро. Если вчера доллар торговался на уровне 72,20 российских рублей, то сегодня к 10 утра он опустился до 71,90 российских рублей.

Напомним, что в середине дня 11 июня в ходе торгов на бирже курс доллара опускался до 71,61 RUB/USD — минимума почти за 11 месяцев.

Курс евро сегодня опустился до 87,25 российских рублей, против вчерашних 87,33 российских рублей.

Евро 11 июня во второй половине дня в моменте опускался до 86,94 российских рублей — минимума за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара снизился всего на 0,0033 BYN до 2,4859 BYN/USD.
 
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