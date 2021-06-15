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Василиса Володина порекомендовала 15 июня 2021 года провести время с близкими
Источник материала: UDF
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Василиса Володина советует быть внимательными
Овен
Редакция rsute.ru отмечает, что Овны в этот день более склоны к эмоциональности, что в конечном счете может привести к некоторым проблемам. Силовой способ решения проблем нельзя использовать. Мало того, что он совершенно не эффективен, так еще и грозит серьезными неприятностями. В личных отношениях наблюдается некоторая нестабильность. А вечером стоит провести время с близкими, которые помогут расслабиться и поднимут настроение.
Телец
В первой половине дня вполне можно решать даже самые важные и сложные вопросы. В конечном счете Тельцам все удастся. Рекомендуется избегать конфликтных ситуаций, особенно с родными и близкими людьми. Тельцам важно избегать в этот день переохлаждения. А вечером могут быть незначительные финансовые потери, которые подпортят настроение.
Близнецы
В первой половине дня Близнецы могут получить новость. Она окажется весьма положительной и поднимет настроение. Но при этом известие заставит еще и планы поменять. День подходит для того, чтобы попробовать себя в каком-то новом деле. Близнецы склонны в этот день достигать всех поставленных целей. Так что следует использовать свой шанс.
Рак
Ракам будет не столь легко придерживаться ранее составленных планов. Начнет поступать слишком много информации, которая порой будет путать. Здесь крайне важно быть более внимательным и осторожным. Не всегда стоит уступать другим. Порой лучше отстоять свою точку зрения.
Василиса Володина рекомендует вечером горячую ванну
Лев
Львов ждет весьма утомительный и довольно противоречивый день. Эмоциональный фон будет желать лучшего и отличается нестабильностью. Для сохранения душевного равновесия придется прилагать максимум усилий. Рекомендуется йога, медитация, ароматерапия. Отлично расслабит также горячая ванна с эфирными маслами. Так что, стоит вечером принять ее.
Дева
С точки зрения романтических отношений день окажется не из легких. Есть высокая вероятность поссориться со своим любимым человеком. Поэтому здесь важно стараться держать себя в руках, чтобы в конечном счете не расстаться. Раздражительность у Дев в этот день несколько повышенная к тому же. Даже если не удается быть дружелюбным, следует хотя бы держать язык за зубами и не высказываться резко в адрес окружающих, а также не критиковать их.
Весы
С обещаниями в этот день Весам крайне важно быть более осторожным и не давать их никому. Дело в том, что есть большие шансы не выполнить их. Мало того, есть вероятность еще и вторую половинку разочаровать. В результате могут быть ссоры. На работе вероятны небольшие конфликты, которые несколько подпортят настроение. Но при этом порадуют финансовые поступления.
Скорпион
День крайне не подходит для каких-то начинаний. Да и встречи с партнёрами лучше пока попросту отложить на другое время. Вряд ли удастся договориться в конечном счете. Со стороны некоторых людей вероятны обманы. Поэтому в контактах важно быть более разборчивым. Во второй половине дня вполне можно позволить себе шопинг, купить новые вещи как для гардероба, так и в дом.
Василиса Володина советует не давать обещаний
Стрелец
Как в сфере финансов, так и личной жизни, а также бизнеса, день выдастся не столь стабильным. Зато откроются новые перспективы и возможности, не воспользоваться которыми будет грех. Могут появиться влиятельные покровители, которые помогут двигаться к целям в разы быстрее. Особенно важной в этот день окажется поддержка родных.
Козерог
С самого утра поступят новости, которые поднимут настроение. Они будут касаться финансовой сферы. Материальное положение Козерогов улучшится, что не может не радовать. Но падать с неба деньги не станут. Следует прилагать для этого максимум усилий.
Водолей
Эмоциональный фон будет крайне нестабилен. Водолеям не легко будет найти даже гармонию с самим собой. Браться за те дела, в которых Водолеи не компетентны, лучше не стоит. В результате можно наделать множество ошибок. О деньгах с малознакомыми не стоит говорить.
Рыбы
В деловой сфере у Рыб получится особо хорошо себя проявить. С партнерами удастся найти общий язык и в результат заключить выгодную сделку. Уже в скором времени благодаря этому у Рыб появится новый источник дохода.
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День крайне не подходит для каких-то начинаний.
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