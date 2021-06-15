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80 процентов «голубых»: Кравец рассказала о звездных любителях однополых утех

15.06.2021 10:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

80 процентов «голубых»: Кравец рассказала о звездных любителях однополых утех
Фото: flickr.com/torbakhopper
Который день страна обсуждает конфликт Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова. Королю российской эстрады, чей перформанс на «Премии МУЗ-ТВ» многие приняли за гей-свадьбу с Давой, не понравился резкий комментарий теперь уже бывшего продюсера певица Светланы Лободы.

«Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки», – написала в сердцах Нателла.


Хотя потом и извинилась за резкость.

«С удивлением и недоумением слежу за грязным скандалом между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной, – вздыхает светская львица Алена Кравец. – Не ожидала от обычно корректной Нателлы столько резких высказываний и агрессии. Филипп всего лишь устроил шоу, как он всю жизнь и делает, отдал дань уважения ЛГБТ-сообществу, которое в июне во всем цивилизованном мире собирается на парады гордости».


При этом Кравец говорит, что прежде чем видеть соринку в чужом глазу, стоит у себя бревно заметить.

«И уж кому бы осуждать Филиппа, так точно не Нателле, о которой ходят разные слухи в тусовке и которую тоже подозревают в излишней толерантности, так скажем корректно, – продолжает Алена. – Уверяю вас, на нашей эстраде 80 процентов «голубых».


Кравец знает, что гомосексуалы – это костяк современного шоу-бизнеса.

«Если бы не гомофобия, которая насаждается постоянно, мы бы узнали про гей-свадьбы очень многих певцов и артистов, – уверена Алена. – Тех, которые на сцене казановы, хулиганы, императоры, стрейнджеры – ну, вы поняли, о ком я. А если всех их пустить на шашлыки, как призывает Нателла, то шоу-бизнес в России закончится».
 
 
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При этом Кравец говорит, что прежде чем видеть соринку в чужом глазу, стоит у себя бревно заметить.
 
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