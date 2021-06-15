80 процентов «голубых»: Кравец рассказала о звездных любителях однополых утех

Источник материала: UDF



Фото: flickr.com/torbakhopper

«Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки», – написала в сердцах Нателла.

«С удивлением и недоумением слежу за грязным скандалом между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной, – вздыхает светская львица Алена Кравец. – Не ожидала от обычно корректной Нателлы столько резких высказываний и агрессии. Филипп всего лишь устроил шоу, как он всю жизнь и делает, отдал дань уважения ЛГБТ-сообществу, которое в июне во всем цивилизованном мире собирается на парады гордости».

«И уж кому бы осуждать Филиппа, так точно не Нателле, о которой ходят разные слухи в тусовке и которую тоже подозревают в излишней толерантности, так скажем корректно, – продолжает Алена. – Уверяю вас, на нашей эстраде 80 процентов «голубых».

«Если бы не гомофобия, которая насаждается постоянно, мы бы узнали про гей-свадьбы очень многих певцов и артистов, – уверена Алена. – Тех, которые на сцене казановы, хулиганы, императоры, стрейнджеры – ну, вы поняли, о ком я. А если всех их пустить на шашлыки, как призывает Нателла, то шоу-бизнес в России закончится».

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Хотя потом и извинилась за резкость.При этом Кравец говорит, что прежде чем видеть соринку в чужом глазу, стоит у себя бревно заметить.Кравец знает, что гомосексуалы – это костяк современного шоу-бизнеса.