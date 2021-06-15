ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 15 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

15.06.2021 10:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 15 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
15 июня украинцы почитают память патриарха Никифора (Константинопольского), который родился в Константинополе в семье императорского секретаря.

Ниже в нашем материале мы расскажем о главных традициях и табу этого дня. Также напомним, кто в эту дату именинник.

Его отец пострадал за иконопочитание при императоре Константине V Копрониме и умер в изгнании в Никее. Никифор был сановником при дворе императрицы и участвовал в работе Седьмого Вселенского собора.

Позднее он удалился в Мидикийский монастырь, но постриг принял только после смерти патриарха Тарасия и был возведен на патриарший престол. Никифор был ревностным защитником иконопочитания и в 815 году был сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора, где скончался в 828 году.

В 847 году были обретены мощи патриарха Никифора, которые считаются нетленными. Их перенесли в Константинополь и положили на один день в храме Святой Софии, а затем перенесли в храм Святых Апостолов. На сегодняшний день рука святителя хранится в Хиландарском монастыре на Афоне.

Главные приметы этого дня


Хорошая погода продержится несколько дней, если ночью и утром тихо.

Воробьи дерутся и резвятся - также ожидайте хорошей погоды в ближайшее время.

Пение соловья в течение всей ночи предвещало погожий день.

А вот если ветер усиливается - идет непогода и дождь.

Кроме того, считалось, что в Никифоров день самое удачное время заготавливать дубовую кору для дубления кожи.

Главные запреты этого дня


В этот день будьте доброжелательны и не кричите на близких. Ссоры сегодня принесут несчастья.

Острыми предметами пользуйтесь по минимуму, есть вероятность пораниться.

Относитесь ответственно к своим обещаниям.

Есть еще один важный момент, о котором помнили предки - в этот день нельзя говорить плохо об ушедших в мир иной. Не стоит за ними плакать и страдать. В противном случае их будут посещать во сне ушедшие родственники и донимать рассказами. Причем такими, что плакать придется и днем, и ночью.

Именины 15 июня отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Иулиания, Даниил. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Острыми предметами пользуйтесь по минимуму, есть вероятность пораниться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре знака Зодиака совершат прорыв до конца июня: Глоба назвал счастливчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by