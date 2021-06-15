От трудного детства до мечты: сирота обманула диагноз ДЦП - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Татьяна Упит и ее сестра Валентина появились на свет недоношенными. Они родились в неблагополучной семье и не в больнице, а дома. "Скорую" вызвали соседи. От увиденного врачи пришли в ужас: помещение, где находилась роженица и дети, было явно непригодно для жилья. Выхаживать девочек отвезли в родильное отделение Червенской райбольницы.

Мать и отца вскоре лишили родительских прав. Таню и Валю отправили в Ждановичский дом ребенка. Еще четверых братьев и сестер распределили по детским домам.

"В доме малютки мы с Валей провели первые семь лет жизни. Но я о том периоде практически ничего не помню. Вернее, постаралась вычеркнуть его из памяти, забыть, как страшный сон. Там было не плохо, а очень плохо. Жизнь-кнутик. Мы же были неразвитые девочки, плохо ходили. Надо что-то делать быстрее, мы не могли, нас наказывали. Не успели – ваши проблемы. Били? Да. В туалете оставляли на ночь. Могли лишить обеда. В тихий час нельзя было моргать. Если моргнешь, попадало", - вспоминает Татьяна.

После Дома ребенка сестры попали в Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями физического развития. Жизнь в Ивенце была радужной, в доме-интернате о детях искренне заботились.

В восемь лет Таню и Валю отправили в Минск на операцию, после которой девочкам пришлось учиться ходить заново.

"Два месяца ноги были в гипсе. Когда его сняли, шага ступить не могли: ноги не слушались, мышцы ослабли. Мы же привыкли ходить на цыпочках, а тут надо было привыкать опираться на всю стопу. Страшно! После операции была долгая реабилитация с лечебной физкультурой. Сажают на велосипед и заставляют педали крутить, а тебе жуть как больно, колени же не гнутся", - рассказывает Таня.

В 14 лет Татьяна узнала, что она стала сиротой. Девочка почти не плакала, ведь она никогда не видела родителей и уже привыкла к мысли, что их нет.

Еще в девятом классе Таня захотела стать кондитером. Ради того, чтобы исполнить мечту, она готова была отказаться от инвалидности. Директор дома-интерната помогла Татьяне получить профессию и "выбила" общежитие. Учеба сначала давалась непросто, а общение с однокурсниками не ладилось.

"Мне казались странными и непонятными их разговоры о выпивке, тусовках. Я была как белая ворона. Плакала поначалу. Потом привыкла, освоилась. На экзамене пекла торт. Заслужила восемь баллов", - делится она.

После выпуска Татьяна работала кондитером в гостинице "Минск". Сейчас Татьяна трудится в одном из сетевых магазинов, делает суши. Администрация магазина ею довольна.

Несколько лет назад Таня получила соцжилье – однокомнатную квартиру в одном из спальных районов Минска. В свободное время девушка играет

на фортепиано и занимается с педагогом. Кроме того, Татьяна часто приезжает в Ивенец навестить детей. Вместе с воспитанниками дома-интерната она участвовала в показе модной одежды . Коллекцию шили специально для особенных детей. Теперь в планах девушки - создать большую семью.

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