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Веселая вдова: молодую жену Грачевского осудили за девичник

15.06.2021 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодую вдову создателя "Ералаша" Бориса Грачевского раскритиковали в сети: фолловерам не понравилась вечеринка Екатерины Белоцерковской после смерти мужа.

Со дня смерти Грачевского прошло полгода и все это время его вдова была безутешна: Екатерина носила траур, постоянно вспоминала о муже и публиковала его снимки в соцсетях, но недавно ее контент резко изменился.

Вдова режиссера спровоцировала волну осуждения в свою сторону, опубликовав кадр на котором позирует в компании своих подруг.

"Девичник, девичник. Глаза словно вишни", - подписала жизнерадостный снимок Белоцерковская и раскрыла ящик Пандоры.

"Не рано ли девичник?"; "Не прошло и полгода, какое лицемерие"; "Танцуй-танцуй, никто тебе не верит", - прокомментировали некоторые подписчицы.

Екатерина проигнорировала токсичные послания, к тому же на ее строну стали давние фанаты. Они поддержали мать-одиночку и пожелали ей быть счастливой ради сына.

Ранее вдова Грачевского окунулась в ностальгию и начала вести Instagram режиссера.

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Поклонники покойного режиссера не оценили жизнерадостные снимки актрисы в этот непростой и траурный период.
 
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