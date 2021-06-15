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Веселая вдова: молодую жену Грачевского осудили за девичник
15.06.2021 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодую вдову создателя "Ералаша" Бориса Грачевского раскритиковали в сети: фолловерам не понравилась вечеринка Екатерины Белоцерковской после смерти мужа.
Со дня
Вдова режиссера спровоцировала волну осуждения в свою сторону, опубликовав кадр на котором позирует в компании своих подруг.
"Девичник, девичник. Глаза словно вишни", - подписала жизнерадостный снимок Белоцерковская и раскрыла ящик Пандоры.
"Не рано ли девичник?"; "Не прошло и полгода, какое лицемерие"; "Танцуй-танцуй, никто тебе не верит", - прокомментировали некоторые подписчицы.
Екатерина проигнорировала токсичные послания, к тому же на ее строну стали давние фанаты. Они поддержали мать-одиночку и пожелали ей быть счастливой ради сына.
Ранее вдова Грачевского окунулась в ностальгию и
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Поклонники покойного режиссера не оценили жизнерадостные снимки актрисы в этот непростой и траурный период.
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