Лукашенко рассыпался в комплиментах Си Цзиньпину

Александр Лукашенко направил поздравления руководителю Китая Си Цзиньпину по случаю его дня рождения.





По его мнению, сегодня Китай «справился с пандемией» и «стал одной из немногих стран в мире с положительно динамикой экономического роста». «В этом велика Ваша личная роль — мудрого руководителя трудолюбивого китайского народа», — приводит пресс-служба слова послания.

Лукашенко уверен, что Минску и Пекину удастся вывести двусторонние отношения на более высокий стратегический уровень, потому что диалог между странами «показательно развивается». В нем, прочно закрепились такие характеристики, как «нержавеющее братство» и «всепогодное партнерство».

Белорусский правитель также отметил, что в последнее время оба государства показали всему миру «образцовый пример взаимодействия»: «На международной арене, сталкиваясь с сильным внешним давлением, Минск и Пекин успешно противостоят всем враждебным выпадам, демонстрируя крепость дружбы и стойкость».

Лукашенко также выразил «искреннюю благодарность за оказанную Беларуси поддержку в непростое для нашей страны время».

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