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Шендерович: «Как много счастливых людей обитает на наших союзных просторах!»
15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – о похожести действий властей Беларуси и Чечни.
– По БТ показали
Как легко сделать человека счастливым!
Как много счастливых людей обитает на наших союзных просторах!
И как жалко, что мы не можем снова сделать счастливыми жителей стран Балтии и бывшего Варшавского договора! Цхинвали только с парой кусков Украины порадовали, но это разве масштаб для нашей щедрой души?
Эх, не дают России толком осчастливить мир, стягивают войска НАТО к нашим мирным границам… А то мы бы их всех научили, как надо радоваться жизни.
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Российский публицист – о похожести действий властей Беларуси и Чечни.
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