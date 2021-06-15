Шендерович: «Как много счастливых людей обитает на наших союзных просторах!»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о похожести действий властей Беларуси и Чечни.

– По БТ показали бежавшего из Беларуси и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко. (Симпатией этой он проникся в считанные часы после ареста), – пишет Виктор Шендерович. – А по чеченскому ТВ показали бежавшую из Чечни и похищенную затем чеченскими силовиками Халимат Тарамову, — и она рассказала, что у нее нет на родине никаких проблем, кроме собственного психического расстройства. (Психическим расстройством в Чечне называют сексуальную ориентацию, не утвержденную шариатом, а счастливой на родине девушка почувствовала себя в считанные часы после попадания в руки к Кадырову).

Как легко сделать человека счастливым!

Как много счастливых людей обитает на наших союзных просторах!

И как жалко, что мы не можем снова сделать счастливыми жителей стран Балтии и бывшего Варшавского договора! Цхинвали только с парой кусков Украины порадовали, но это разве масштаб для нашей щедрой души?

Эх, не дают России толком осчастливить мир, стягивают войска НАТО к нашим мирным границам… А то мы бы их всех научили, как надо радоваться жизни.