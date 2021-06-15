ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шендерович: «Как много счастливых людей обитает на наших союзных просторах!»

15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о похожести действий властей Беларуси и Чечни.

– По БТ показали бежавшего из Беларуси и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко. (Симпатией этой он проникся в считанные часы после ареста), – пишет Виктор Шендерович. – А по чеченскому ТВ показали бежавшую из Чечни и похищенную затем чеченскими силовиками Халимат Тарамову, — и она рассказала, что у нее нет на родине никаких проблем, кроме собственного психического расстройства. (Психическим расстройством в Чечне называют сексуальную ориентацию, не утвержденную шариатом, а счастливой на родине девушка почувствовала себя в считанные часы после попадания в руки к Кадырову).

Как легко сделать человека счастливым!

Как много счастливых людей обитает на наших союзных просторах!

И как жалко, что мы не можем снова сделать счастливыми жителей стран Балтии и бывшего Варшавского договора! Цхинвали только с парой кусков Украины порадовали, но это разве масштаб для нашей щедрой души?

Эх, не дают России толком осчастливить мир, стягивают войска НАТО к нашим мирным границам… А то мы бы их всех научили, как надо радоваться жизни.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский публицист – о похожести действий властей Беларуси и Чечни.
 
Новости дня
Новости разные
 
От трудного детства до мечты: сирота обманула диагноз ДЦП - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by