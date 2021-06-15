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Исследование: большинство стартапов из Беларуси идут в другие юрисдикции
Источник материала: Партизан
Большая часть стартапов из Беларуси предпочитают регистрировать основной офис вне страны или хотя бы иметь зарубежный филиал либо представительство.
Такие данные содержатся в докладе консалтинговой компании CIVITTA и фонда инвестиций Bulba Ventures, за которым стоит IT-предприниматель Юрий Мельничек (основатель MAPS. ME и AIMATTER).
В то же время большинство статапов — это белорусские команды с местными учредителями. Но, как правило, компании не позиционируют себя как белорусские.
Вот какие недостатки экосистемы выделили опрошенные участники стартапов:
проблемы с привлечением финансирования (78%);
низкий интерес властей к развитию экосистемы (73%);
недостаточный уровень взаимодействия между бизнесом и правительством (73%);
законодательные ограничения (61%).
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Большая часть стартапов из Беларуси предпочитают регистрировать основной офис вне страны или хотя бы иметь зарубежный филиал либо представительство.
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