ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Исследование: большинство стартапов из Беларуси идут в другие юрисдикции

15.06.2021 11:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Большая часть стартапов из Беларуси предпочитают регистрировать основной офис вне страны или хотя бы иметь зарубежный филиал либо представительство.

Такие данные содержатся в докладе консалтинговой компании CIVITTA и фонда инвестиций Bulba Ventures, за которым стоит IT-предприниматель Юрий Мельничек (основатель MAPS. ME и AIMATTER).

В то же время большинство статапов — это белорусские команды с местными учредителями. Но, как правило, компании не позиционируют себя как белорусские.

Вот какие недостатки экосистемы выделили опрошенные участники стартапов:

проблемы с привлечением финансирования (78%);

низкий интерес властей к развитию экосистемы (73%);

недостаточный уровень взаимодействия между бизнесом и правительством (73%);

законодательные ограничения (61%).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть стартапов из Беларуси предпочитают регистрировать основной офис вне страны или хотя бы иметь зарубежный филиал либо представительство.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускі фонд культурнай салідарнасьці стаў Беларускай Радай Культуры і выдаў Маніфэст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by