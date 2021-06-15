Исследование: большинство стартапов из Беларуси идут в другие юрисдикции

Такие данные содержатся в докладе консалтинговой компании CIVITTA и фонда инвестиций Bulba Ventures, за которым стоит IT-предприниматель Юрий Мельничек (основатель MAPS. ME и AIMATTER).





В то же время большинство статапов — это белорусские команды с местными учредителями. Но, как правило, компании не позиционируют себя как белорусские.





Вот какие недостатки экосистемы выделили опрошенные участники стартапов:





проблемы с привлечением финансирования (78%);





низкий интерес властей к развитию экосистемы (73%);





недостаточный уровень взаимодействия между бизнесом и правительством (73%);





законодательные ограничения (61%).