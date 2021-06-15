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Без предварительной записи - заработали пункты вакцинации при минских больницах

15.06.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чтобы сделать прививку в пункте вакцинации при 3-й горбольнице Минска предварительно записываться не надо. Прием идет в порядке живой очереди.

В первый день работы ажиотажа не было, пишет sb.by.

Прививочные центры с 14 июня открылись на базе одиннадцати минских больниц: №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Чтобы сделать прививку, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. При этом гражданство и регистрация роли не играют. Прививки делают всем желающим. Единственное правило: за второй дозой препарата "Спутник V" надо будет прийти туда же, где делали первую прививку.

Информацию о работе прививочных пунктов в минских клиниках можно найти на сайте этих учреждений.

Напомним, на минувшей неделе в Минске вновь возникали проблема с доступностью вакцины. В этот раз люди жаловались на невозможность получить вторую дозу российского препарата. 

В минздраве по горячим следам объясняли, что заминка связана с получением разрешения на использование препарата, расфасованного в Беларуси. К концу недели вопрос был решен, и вакцина снова появилась в поликлиниках.
 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы сделать прививку в пункте вакцинации при 3-й горбольнице Минска предварительно записываться не надо. Прием идет в порядке живой очереди.
 
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