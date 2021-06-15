|
Козырь в руках Путина. Экономисты – о сокращении транзита газа через Беларусь
Источник материала: UDF
Коллаж: belsat.eu
Из контракта «Газпрома» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на транзит газа в Европу в 2021 году стало известно, что россияне планируют резко сократить транзит газа через территорию нашей страны.
В четвертом квартале он снизится на 8 млрд кубов или на 80%.
По оценкам, которые можно встретить в СМИ, если транзит российского газа снизится до минимума, то белорусский бюджет может потерять около 250-300 миллионов долларов в год.
Пока ни Москва, ни Минск ситуацию не комментируют.
«Вопрос транзита станет пунктом в переговорах Путина и Лукашенко»
Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии
Фото: euroradio.pl
«Вопрос транзита российского газа может стать одним из пунктов в повестке переговоров Путина и Лукашенко. Когда будет достроен газопровод «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, когда он полностью вступит в силу, тогда Россия может вообще отказаться от транзитных потоков по территории Беларуси и Украины. Самое печальное, что белорусские власти должны были готовится к такому сценарию, но, похоже, не готовились», – сказал Романчук.
Впрочем, он видит и возможные позитивные последствия:
«Идет настойчивое выталкивание Беларуси с нефтегазовой иглы и приглашение ее к реформам».
По мнению Романчука, вопрос о транзите газа может также использоваться для расширения интересов «Газпрома» в Беларуси.
«Россиян интересует в Беларуси один очень вкусный актив – «Белтопгаз», то есть розница. Если белорусские власти будут любой ценой гнаться за тем, чтобы еще какое-то время получать ежегодно 250 млн за транзит, и впустят в белорусскую розницу «Газпром», то издержки для белорусских потребителей станут гораздо выше», – считает Романчук.
После скандала с посадкой самолета Ryanair в Евросоюзе рассматривают новые санкции против Беларуси. Одно из предложений – отказаться от транзита российского газа с территории Беларуси. Какова вероятность принятия такого решения?
«Это стало бы подарком для «Газпрома»: Евросоюз сам предложил бы ему включить полноценно две нитки «Северного потока» и обойти другие страны. Россия в таком случае будет выглядеть белой и пушистой, консолидируясь с ЕС в действиях по привидению в чувства режим Лукашенко. Из всех возможных мер, которые можно применить, запрет на транзит – очевидный подарок Кремлю, на который Евросоюз, думаю, все же не пойдет», – полагает Романчук.
Экономист добавил:
«Санкции со стороны Евросоюза, к сожалению, вызывают больше критики, чем поддержки. Они обходят чувствительных партнеров режима Лукашенко в ЕС. А с другой стороны подобные вещи, вроде возможного запрета транзита газа, кардинально ухудшают положение Беларуси в переговорах с Россией. Не выплеснуть бы из ванны вместе с грязной водой и ребенка – независимость нашей страны».
«Если сократить прокачку через Украину – это вопрос серьезного международного значения»
Экономист Лев Марголин в комментарии
Фото: ucpb.org
«Хотя размер этих поступлений значительно меньше, чем для соседней Украины, потому что белорусские власти продали трубу россиянам. Теперь перекачкой занимается предприятие «Газпром трансгаз Беларусь», которое принадлежит России. Грубо говоря, они платят только за землю, по которой проходит трубопровод», – сказал Марголин.
Напомним, что последние 50% акций предприятия, которое раньше называлось «Белтрансгаз», были проданы в 2011 году за два с половиной миллиарда долларов. В сумме за продажу «трубы» россиянам власти выручили порядка 5 миллиардов долларов. Александр Лукашенко тогда заявил:
«И что, я должен был молиться на эту ржавую трубу, которая в земле лежит?»
Марголин считает, что цифры в 250-300 млн долларов, которые якобы получает Беларусь от транзита российского газа, могут не соответствовать действительности.
«Не буду безапелляционно утверждать, но доходы Беларуси от объема перекаченного газа могут сильно не зависеть, тарифы на прокачку минимальны – в отличие от перекачки нефти. Россияне платят определенные налоги и сборы», – сказал экономист.
По его мнению, причина сокращения транзита через Беларусь – в завершении строительства трубопровода «Северный поток-2», который проходит по дну Балтийского моря.
«Но если сократить прокачку через Украину – это вопрос серьезного международного значения. Возможно, поэтому россияне решили пожертвовать белорусским маршрутом. От того, что построили еще одну трубу количество перемещаемого газа не увеличится. А если где-то прибывает, то где-то должно и убывать», – отметил Марголин.
Посол России Евгений Лукьянов заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Беларуси, в том числе в случае введения дополнительных санкций со стороны Европейского союза.
«Послы не определяют отношения двух стран, в том числе их экономические взаимоотношения. Если бы это было не так, не нужно было бы Лукашенко каждый месяц летать в Россию. По большому счету нынешняя функция посольства – делать успокаивающие заявления, которые никого ни к чему не обязывают. Решение вопросов о поддержке Беларуси – вопрос не уровня посла. Этот вопрос решается на самом высоком уровне – на уровне Путина», – отметил Марголин.
По его мнению, ЕС может пойти на санкции в виде запрета на транзит газа из Беларуси.
«Европа может поставить перед Россией вопрос: мы вам разрешили построить «Северный поток-2», поэтому теперь, будьте добры, делайте поставки через него. Но вместе с тем, думаю, что это вопрос больше коммерческий, чем политический», – считает Марголин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока ни Москва, ни Минск ситуацию не комментируют.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)