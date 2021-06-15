Козырь в руках Путина. Экономисты – о сокращении транзита газа через Беларусь

Источник материала: UDF



Коллаж: belsat.eu

«Вопрос транзита станет пунктом в переговорах Путина и Лукашенко»





Фото: euroradio.pl

«Вопрос транзита российского газа может стать одним из пунктов в повестке переговоров Путина и Лукашенко. Когда будет достроен газопровод «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, когда он полностью вступит в силу, тогда Россия может вообще отказаться от транзитных потоков по территории Беларуси и Украины. Самое печальное, что белорусские власти должны были готовится к такому сценарию, но, похоже, не готовились», – сказал Романчук.

«Идет настойчивое выталкивание Беларуси с нефтегазовой иглы и приглашение ее к реформам».

«Россиян интересует в Беларуси один очень вкусный актив – «Белтопгаз», то есть розница. Если белорусские власти будут любой ценой гнаться за тем, чтобы еще какое-то время получать ежегодно 250 млн за транзит, и впустят в белорусскую розницу «Газпром», то издержки для белорусских потребителей станут гораздо выше», – считает Романчук.

«Это стало бы подарком для «Газпрома»: Евросоюз сам предложил бы ему включить полноценно две нитки «Северного потока» и обойти другие страны. Россия в таком случае будет выглядеть белой и пушистой, консолидируясь с ЕС в действиях по привидению в чувства режим Лукашенко. Из всех возможных мер, которые можно применить, запрет на транзит – очевидный подарок Кремлю, на который Евросоюз, думаю, все же не пойдет», – полагает Романчук.

«Санкции со стороны Евросоюза, к сожалению, вызывают больше критики, чем поддержки. Они обходят чувствительных партнеров режима Лукашенко в ЕС. А с другой стороны подобные вещи, вроде возможного запрета транзита газа, кардинально ухудшают положение Беларуси в переговорах с Россией. Не выплеснуть бы из ванны вместе с грязной водой и ребенка – независимость нашей страны».

«Если сократить прокачку через Украину – это вопрос серьезного международного значения»





Фото: ucpb.org

«Хотя размер этих поступлений значительно меньше, чем для соседней Украины, потому что белорусские власти продали трубу россиянам. Теперь перекачкой занимается предприятие «Газпром трансгаз Беларусь», которое принадлежит России. Грубо говоря, они платят только за землю, по которой проходит трубопровод», – сказал Марголин.

«И что, я должен был молиться на эту ржавую трубу, которая в земле лежит?»

«Не буду безапелляционно утверждать, но доходы Беларуси от объема перекаченного газа могут сильно не зависеть, тарифы на прокачку минимальны – в отличие от перекачки нефти. Россияне платят определенные налоги и сборы», – сказал экономист.

«Но если сократить прокачку через Украину – это вопрос серьезного международного значения. Возможно, поэтому россияне решили пожертвовать белорусским маршрутом. От того, что построили еще одну трубу количество перемещаемого газа не увеличится. А если где-то прибывает, то где-то должно и убывать», – отметил Марголин.

«Послы не определяют отношения двух стран, в том числе их экономические взаимоотношения. Если бы это было не так, не нужно было бы Лукашенко каждый месяц летать в Россию. По большому счету нынешняя функция посольства – делать успокаивающие заявления, которые никого ни к чему не обязывают. Решение вопросов о поддержке Беларуси – вопрос не уровня посла. Этот вопрос решается на самом высоком уровне – на уровне Путина», – отметил Марголин.

«Европа может поставить перед Россией вопрос: мы вам разрешили построить «Северный поток-2», поэтому теперь, будьте добры, делайте поставки через него. Но вместе с тем, думаю, что это вопрос больше коммерческий, чем политический», – считает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Козырь в руках Путина. Экономисты – о сокращении транзита газа через Беларусь Пока ни Москва, ни Минск ситуацию не комментируют.