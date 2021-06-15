Не зря Пугачева полюбила: в сети раскрыли секрет обольщения Галкина

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поклонники российского шоумена Максима Галкина раскрыли секрет его обольщения: в сети обсуждают новую запись звезды в Instagram.

Галкин и Пугачева побывали в загородном доме модельера Валентина Юдашкина. Галкин, как садовод-любитель, сразу же обратил внимание на красивые ирисы в саду кутюрье и показал их подписчикам. По дороге домой шоумен также сделал новое селфи и вызвал неожиданную реакцию в сети.

Поклонники раскрыли секрет обольщения Галкина: по мнению большинства, шоумен покорил Аллу Пугачевой своей улыбкой, красотой и обаянием.

"Красавец"; "Улыбка на миллион"; "За ваши глаза и улыбку можно душу продать"; "Не зря тебя Пугачева полюбила. Красавчик"; "Обаятельный и притягательный. Алле повезло"; "Я бы тоже не устояла", - прокомментировали подписчицы.

А одна из поклонниц даже сравнила Галкина с Дорианом Греем - самовлюбленным персонажем из романа Оскара Уальда. При этом Галкин продолжает шутить: ранее шоумен высмеял "в меру феминисток" , а также свой долг перед Пенсионным фондом .

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