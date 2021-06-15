Под Ошмянами 54-летний сельчанин облился бензином и поджог себя

Происшествие, как сообщает сегодня МЧС, произошло примерно в полдень в деревне Горецковщина.





Звонившие в дежурную часть сообщили, что у себя дома 54-летний мужчина облился бензином и поджог себя. Также отмечалось, что это была попытка суицида.

В настоящее время пострадавший с ожогами находится в больнице.