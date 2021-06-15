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Под Ошмянами 54-летний сельчанин облился бензином и поджог себя
Источник материала: Навiны
Происшествие, как сообщает сегодня МЧС, произошло примерно в полдень в деревне Горецковщина.
Звонившие в дежурную часть сообщили, что у себя дома 54-летний мужчина облился бензином и поджог себя. Также отмечалось, что это была попытка суицида.
В настоящее время пострадавший с ожогами находится в больнице.
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Происшествие, как сообщает сегодня МЧС, произошло примерно в полдень в деревне Горецковщина.
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