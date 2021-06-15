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На следующей неделе начнут судить Тихановского, Статкевича и другими фигурантами

15.06.2021 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Начало суда над Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком и другими фигурантами этого дела запланирован на 24 июня.

На следующей неделе начнут судить Тихановского, Статкевича и другими фигурантами

Как сообщила в «Фейсбуке» жена Статкевича Марина Адамович, судебное заседание будет проходить гомельском СИЗО. Дело будет рассматривать Гомельский областной суд.

Эту информацию в отношении своего подзащитного подтвердила БелаПАН адвокат Тихановского Наталья Мацкевич.

Защитник Лосика Дмитрий Лепретор отметил, что официального документа о начале судебного заседания он пока не видел, но некоторые его коллеги уведомление о начале процесса уже получили. «В самом уведомлении нет информации о том, что заседание будет закрытым. Почему все так решили? Наверное, потому что суд будет идти в СИЗО», — сказал он.

В числе фигурантов дела также Артем Саков, Дмитрий Попов, Владимир Цыганович.

Тихановскому (муж белорусского демократического лидера, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской), Артему Сакову (член инициативной группы Тихановской) и Дмитрию Попову (модератор соцсетей) инкриминированы: организация массовых беспорядков в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса); распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК); угрозы в адрес председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной (ч. 2 ст. 191 УК); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 УК).

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК).

Действия популярных блогеров Лосика и Владимира Цыгановича расценены как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 130 УК). Их также обвиняют в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 УК).

 

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Начало суда над Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком и другими фигурантами этого дела запланирован на 24 июня.
 
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