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В Кремле рассказали некоторые подробности встречи Путина и Байдена
Источник материала: Навiны
Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл некоторые подробности предстоящего 16 июня в Женеве саммита Россия — США.
По его словам, начало встречи запланировано на 13:00, передает
«Переговоры запланированы из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров», — рассказал Ушаков. Затем президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях, и после завершения саммита Путин встретится с швейцарским коллегой.
По словам Ушакова, в переговорах в узком составе с российской стороны будет участвовать Лавров, с американской — госсекретарь Энтони Блинкен.
Ушаков также назвал темы, которые президенты собираются обсудить. В частности, речь пойдет о стратегической стабильности, пандемии, борьбе с киберпреступностью, сотрудничестве в экономике, климате и Арктике.
Ожидается, что стороны обсудят и ряд региональных проблем — Украину, Сирию, Ливию, Афганистан и Нагорный Карабах.
Помощник президента РФ также подчеркнул, что главы государств могут поговорить и на другие темы, если кто-то из сторон их поднимает.
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл некоторые подробности предстоящего 16 июня в Женеве саммита Россия — США.
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