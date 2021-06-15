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В Кремле рассказали некоторые подробности встречи Путина и Байдена

15.06.2021 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл некоторые подробности предстоящего 16 июня в Женеве саммита Россия — США.

В Кремле рассказали некоторые подробности встречи Путина и Байдена
Фото ru.freepik.com

По его словам, начало встречи запланировано на 13:00, передает РБК. Ушаков отметил, что Владимир Путин прибудет в Женеву в среду. На вилле La Grange (именно здесь пройдет саммит) его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем туда прибудет Джо Байден. Перед началом саммита запланирована церемонии фотографирования.

«Переговоры запланированы из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров», — рассказал Ушаков. Затем президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях, и после завершения саммита Путин встретится с швейцарским коллегой.

По словам Ушакова, в переговорах в узком составе с российской стороны будет участвовать Лавров, с американской — госсекретарь Энтони Блинкен.

Ушаков также назвал темы, которые президенты собираются обсудить. В частности, речь пойдет о стратегической стабильности, пандемии, борьбе с киберпреступностью, сотрудничестве в экономике, климате и Арктике.

Ожидается, что стороны обсудят и ряд региональных проблем — Украину, Сирию, Ливию, Афганистан и Нагорный Карабах.

Помощник президента РФ также подчеркнул, что главы государств могут поговорить и на другие темы, если кто-то из сторон их поднимает.

 

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл некоторые подробности предстоящего 16 июня в Женеве саммита Россия — США.
 
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