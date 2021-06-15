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COVID-19. Минздрав исключил из «красной» зоны девять стран

15.06.2021 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После посещения еще девяти стран белорусам не надо будет уходить на самоизоляцию.

COVID-19. Минздрав исключил из «красной» зоны девять стран

Как сообщили в Минздраве, с 16 июня из перечня стран «красной» зоны, по возвращению из которых в Беларусь необходимо пройти десятидневную самоизоляцию, исключаются девять стран: Армения, Болгария, Брсния и Герцеговина, Молдова, Монако, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия и Словакия.

Список «красной» зоны опубликован на сайте ведомства.

 

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После посещения еще девяти стран белорусам не надо будет уходить на самоизоляцию.
 
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