COVID-19. Минздрав исключил из «красной» зоны девять стран

После посещения еще девяти стран белорусам не надо будет уходить на самоизоляцию.





Как сообщили в Минздраве, с 16 июня из перечня стран «красной» зоны, по возвращению из которых в Беларусь необходимо пройти десятидневную самоизоляцию, исключаются девять стран: Армения, Болгария, Брсния и Герцеговина, Молдова, Монако, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия и Словакия.

Список «красной» зоны опубликован на сайте ведомства.