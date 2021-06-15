ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ростуризм: Побережье Черного моря «местами перегружено»

15.06.2021 11:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в интервью «Известиям» заявила о максимальной загруженности туристами побережья Черного моря из-за дефицита качественных отелей.

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение», — сообщила глава Ростуризма.

Она также предупредила, что рынок в результате этого оказывается перегретым, а цены растут динамически.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в интервью «Известиям» заявила о максимальной загруженности туристами побережья...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Ошмянами 54-летний сельчанин облился бензином и поджог себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by