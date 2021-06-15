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Список политзаключенных пополнился еще двумя фамилиями

15.06.2021 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуские правозащитники признали политзаключенными Андрея Колоса и Евгения Зелковского, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Колос получил три года «химии» по статье о хулиганстве. Вместе с другими он вывесил чучело, похожее на Лукашенко, на дереве. К чучелу были прикреплены листы бумаги с надписями «украл голоса» и «осудил невиновных».

Правозащитники считают, что целью действий Колоса было выражение протеста, что попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не может считаться хулиганством.

Зелковский получил 3,5 года колонии по статье о хулиганстве за установку флагов с коробками, которые, согласно следствию, можно было принять за взрывные устройства. В коробках были карикатуры на омоновцев и петарда без содержимого.

«Действия обвиняемого носили исключительно протестный характер и являлись высказыванием мнения автора на общественно-политические события в стране и не были циничного или оскорбительного содержания, не призывали к насильственным действиям, не носили общественно-опасный характер», – заявляют правозащитники.

Правозащитники требуют освободить Колоса и Зелковского, как и всех других политзаключенных.
 
 
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Беларуские правозащитники признали политзаключенными Андрея Колоса и Евгения Зелковского, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
 
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