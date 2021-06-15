Список политзаключенных пополнился еще двумя фамилиями

Колос получил три года «химии» по статье о хулиганстве. Вместе с другими он вывесил чучело, похожее на Лукашенко, на дереве. К чучелу были прикреплены листы бумаги с надписями «украл голоса» и «осудил невиновных».





Правозащитники считают, что целью действий Колоса было выражение протеста, что попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не может считаться хулиганством.





Зелковский получил 3,5 года колонии по статье о хулиганстве за установку флагов с коробками, которые, согласно следствию, можно было принять за взрывные устройства. В коробках были карикатуры на омоновцев и петарда без содержимого.





«Действия обвиняемого носили исключительно протестный характер и являлись высказыванием мнения автора на общественно-политические события в стране и не были циничного или оскорбительного содержания, не призывали к насильственным действиям, не носили общественно-опасный характер», – заявляют правозащитники.





Правозащитники требуют освободить Колоса и Зелковского, как и всех других политзаключенных.