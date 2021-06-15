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Киркорову очень хочется в Литву. Но суд решил: запрет на въезд остается в силе
Источник материала: Партизан
14 июня Административный суд Вильнюсского округа отклонил жалобу гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова на запрет его въезда в Литву.
В жалобе Киркоров добивался отмены решения Департамента миграции (ДМ) от 19 января, которым ему был запрещен въезд в Литву в течение пяти лет.
Суд констатировал, что ДМ принял такое решение, руководствуясь информацией МИД о том, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности страны. 19 января ДМ по просьбе МИД включил Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет.
По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".
Это постановление суда может быть в течение 14 дней обжаловано в Главном административном суде Литвы, пишет
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14 июня Административный суд Вильнюсского округа отклонил жалобу гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова на запрет его въезда в Литву.
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