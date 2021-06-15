Киркорову очень хочется в Литву. Но суд решил: запрет на въезд остается в силе









В жалобе Киркоров добивался отмены решения Департамента миграции (ДМ) от 19 января, которым ему был запрещен въезд в Литву в течение пяти лет.





Суд констатировал, что ДМ принял такое решение, руководствуясь информацией МИД о том, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности страны. 19 января ДМ по просьбе МИД включил Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет.





По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".



