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После задержания Протасевича редактором канала «Беларусь головного мозга» стал Ян Рудик
Источник материала: UDF
Ян Рудик
Предыдущими редакторами «Беларуси головного мозга» были Игорь Лосик и Роман Протасевич. Они оба находятся под стражей.
Ян Рудик из Минска, ему 27 лет. Учился в Минском инновационном университете на психолога. Но по специальности никогда не работал, говорит, что поступил ради корочки. Какое-то время работал на ОНТ на технической должности в программе «Наше утро».
В 2019 году переехал в Польшу и работал в новостях «Белсата», а в 2020 перешел в Nexta.
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В 2019 году он переехал в Польшу и работал в новостях «Белсата», а в 2020 перешел в Nexta.
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