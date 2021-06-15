ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После задержания Протасевича редактором канала «Беларусь головного мозга» стал Ян Рудик

15.06.2021 12:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

После задержания Протасевича редактором канала «Беларусь головного мозга» стал Ян Рудик
Ян Рудик
Исполняющим обязанности главного редактора «экстремистского» телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (260 тысяч подписчиков) стал Ян Рудик, участник команды Nexta. Об этом он рассказал в видеообращении.

Предыдущими редакторами «Беларуси головного мозга» были Игорь Лосик и Роман Протасевич. Они оба находятся под стражей.

Ян Рудик из Минска, ему 27 лет. Учился в Минском инновационном университете на психолога. Но по специальности никогда не работал, говорит, что поступил ради корочки. Какое-то время работал на ОНТ на технической должности в программе «Наше утро».

В 2019 году переехал в Польшу и работал в новостях «Белсата», а в 2020 перешел в Nexta.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году он переехал в Польшу и работал в новостях «Белсата», а в 2020 перешел в Nexta.
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики предупредили белорусов о наступлении жары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by