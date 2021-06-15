Фельдман оценил, у кого преимущество перед встречей Путина и Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Фельдман оценил, на чьей стороне преимущество перед встречей Путина и Байдена

Если чего-то положительного и ждать от завтрашней встречи лидеров США и России, то ясности, полагает собеседник радио Sputnik, "потому что самое худшее, что может быть в отношениях России и США ― двух крупнейших ядерных держав, это неопределенность, это отсутствие прямого диалога, в том числе, и на уровне силовых структур".

"Когда этого диалога нет, тогда война может случиться в любую минуту, причем не только большая ядерная война, но и война на территории третьих стран", ― отметил Фельдман.

На сегодняшний день никто не ждет резкого потепления между Россией и коллективным Западом, но по крайней мере речь идет о том, чтобы прочертить те самые "красные линии". По мнению эксперта, два президента должны сказать друг другу примерно следующее: если вы поступаете так, то мы в ответ реагируем следующим образом, рассуждает Фельдман.

"Каждый вернется с этой информацией к своим дипломатам, военным, правительствам, и в дальнейшем будет четкая дорожная карта, которая позволит понимать, что сделает противоположная сторона в определенной ситуации",― сказал политолог.

Стучите, и вам ответят

В то же время, по мнению эксперта, отмены санкций, резкой смены отрицательной риторики ждать вряд ли стоит. "Дипломатический мусор, который сейчас выбрасывается в информационное пространство, не исчезнет никуда, и пустые обвинения, и недопустимые высказывания ― все это продолжится, давайте будет реалистами", полагает Фельдман.

"Вот в частности, если США предпринимают инициативу отключения России от системы SWIFT, то Россия может нарастить свое военное присутствие в Сирии, как вариант. Ответы приходят совершенно из других сфер, причем у нас на руках хорошие карты. Они настолько хороши, что некоторые можно даже и раскрыть, чтобы США видели силу наших переговорных позиций", ― убежден Фельдман.

По большому счету, России от США "ничего не надо", отметил эксперт, добавив, что инициатива этой встречи исходила от противоположной стороны.

"Она (встреча), прежде всего, выгодна самому Байдену, потому что он сейчас собирает под собой весь западный мир, он хочет себя показать лидером не только США, но и вообще всей Атлантики и западной Европы. И таким образом от имени всей западной цивилизации он вступает в диалог с очень сложным, как он считает, противником", ― сказал Фельдман.

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