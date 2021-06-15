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За убийство соседской хаски сельчанина оштрафовали на 40 базовых величин

15.06.2021 12:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

53-летний житель деревни Браково (Могилевский район) признан виновным в жестоком обращении с животными.

За убийство соседской хаски сельчанина оштрафовали на 40 базовых величин

Как сообщили в районной прокуратуре, в августе минувшего года на своем приусадебном участке, «демонстративно проявляя жестокость, набросил петлю на шею соседского хаски. После чего подвел собаку к ограждению, натянул веревку так, чтобы передними лапами она не касалась земли. Затем нанес не менее двух ударов деревянной палкой по голове животного. В результате противоправных действий наступила гибель хаски».

Суд поддержал обвинение и оштрафовал подсудимого на 40 базовых величин (1160 рублей).

 

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53-летний житель деревни Браково (Могилевский район) признан виновным в жестоком обращении с животными.
 
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