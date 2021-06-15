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Из Минска до «Зеленой гавани» теперь можно ездить на каршеринге

15.06.2021 12:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жилой комплекс «Зеленая гавань» вошел в зону охвата каршеринга Anytime. Теперь там можно взять автомобиль напрокат или оставить его на парковке при возвращении домой или посещении полей для гольфа.

Из Минска до «Зеленой гавани» теперь можно ездить на каршеринге

Каршеринговый автомобиль можно взять или оставить на территории «Зеленой гавани» или рядом с полями для гольфа. Предполагается, что этим будут пользоваться жители квартала, члены и гости гольф-клуба.

А еще по воскресеньям в «Зеленой гавани» проходят бесплатные групповые экскурсии. На них показывают, как выглядят коттеджи и таунхаусы изнутри, есть время и отдохнуть на свежем воздухе. Теперь на экскурсию можно приехать не только на личном автомобиле, но и использовать для этого каршеринг.

«Мы активно развиваем инфраструктуру в “Зеленой гавани”. В комплексе проложены качественные дороги, но пользуются ими в основном владельцы личных автомобилей. Теперь также можно взять автомобиль в каршеринг или оставить его, завершив аренду. И это актуально не только для местных жителей — мы ожидаем высокий спрос среди тех, кто приезжает поиграть в гольф», — пояснили в «А-100 Девелопмент».

В честь расширения зоны охвата в Anytime раздают промокоды «Гавань» на 9 рублей для новых клиентов. Ими можно оплатить до половины стоимости поездки.

На текущий момент парк каршеринга Anytime включает 570 автомобилей. Наибольшей популярностью пользуются Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, а среди премиальных авто, в частности, предлагают BMW 320i.

«Зеленая гавань» находится в трех с половиной километрах от кольцевой дороги по соседству с заказником «Стиклево». ЖК представляет собой закрытый комплекс площадью 220 га с различными форматами домов в единой архитектурной стилистике — коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами и ситихаусами.

К застройке примыкают поля для гольфа чемпионского класса и гольф-академия. В ближайшем будущем здесь появятся площади, бульвары, скверы, аллеи и места для отдыха.

Основная идея застройки — жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.

 

Из Минска до «Зеленой гавани» теперь можно ездить на каршеринге

 

 

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Жилой комплекс «Зеленая гавань» вошел в зону охвата каршеринга Anytime. Теперь там можно взять автомобиль напрокат или оставить его на парковке при возвращении домой...
 
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