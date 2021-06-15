Двое мужчин утонули в понедельник вечером

Две трагедии на воде произошли накануне вечером в Беларуси.



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По сообщению МЧС, сначала в реке Сож возле агрогородка Бобовичи (Гомельский район) утонул 59-летний сельчанин.

Второй случай произошел в Западной Двине в Витебске — обнаружено и извлечено из воды тело 31-летнего мужчины.