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Двое мужчин утонули в понедельник вечером

15.06.2021 12:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Две трагедии на воде произошли накануне вечером в Беларуси.

Двое мужчин утонули в понедельник вечером
Фото носит иллюстративный характер

По сообщению МЧС, сначала в реке Сож возле агрогородка Бобовичи (Гомельский район) утонул 59-летний сельчанин.

Второй случай произошел в Западной Двине в Витебске — обнаружено и извлечено из воды тело 31-летнего мужчины.

 

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Две трагедии на воде произошли накануне вечером в Беларуси.
 
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