Вольга Севярынец зьвярнулася да Папы Францішка, папрасіла маліцца за Беларусь

Источник материала: Свабода

У адкрытым лісьце, які апублікаваны ў фэйсбуку, Вольга Севярынец напісала гісторыю свайго малога сына Францішка і яго таты. Жонка палітвязьня адзначае, што Павал будуе сям’ю на хрысьціянскіх каштоўнасьцях і за ўвесь час дыктатуры ў Беларусі «па незаконных прысудах правёў па турмах, ізалятарах і „хіміях“ каля 7,5 год».

«І сёньня ў Беларусі сотні такіх людзей і гісторый. У турмах застаюцца таты, шматдзетныя мамы, хворыя людзі, дзеці, адзінае злачынства якіх — гэта жаданьне жыць у свабоднай Беларусі. Многія з гэтых людзей адчаіліся, яны прагнуць праўды і справядлівасьці. Кожны зь іх нясе свой крыж за Беларусь. Павал кажа, што сёньня ў Беларусі ўсё залежыць ад Царквы — узнясе яна голас за праўду ці будзе працягваць жыць у хлусьні і страху, закрываючы вочы на пакуты людзей».

У лісьце Вольга згадвае сваё першае спатканьне з Паўлам у турме, якое адбылося нядаўна. Яна баіцца, што яе муж можа не вярнуцца з турмы.

