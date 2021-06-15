Собака одним движением лапы отбросила шипящего кота и рассмешила весь интернет! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике собака хотела подружиться котом, но тот сразу же зашипел. Однако пес мгновенно отреагировал на агрессию и отбросил кота одним движением лапы.





Происходящее в видео развеселило пользователей Instagram: «Как бы ненароком толкнул», «Улетел, так улетел», «КОтОпультировался», «Пёс, похоже, сам не понял, как у него это получилось», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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