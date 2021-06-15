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Собака одним движением лапы отбросила шипящего кота и рассмешила весь интернет! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике собака хотела подружиться котом, но тот сразу же зашипел. Однако пес мгновенно отреагировал на агрессию и отбросил кота одним движением лапы.
Происходящее в видео развеселило пользователей Instagram: «Как бы ненароком толкнул», «Улетел, так улетел», «КОтОпультировался», «Пёс, похоже, сам не понял, как у него это получилось», – писали комментаторы.
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике собака хотела подружиться котом, но тот сразу же зашипел. Однако пес мгновенно отреагировал на агрессию и отбросил кота...
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