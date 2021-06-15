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Мужчина погиб в ДТП в Ивановском районе
Источник материала: ОНТ
Авария произошла 14 июня на трассе М10. В результате погиб мужчина,
Ивановский РОСК возбудил в отношении водителя Opel уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси.
ФОТО: Следственный комитет
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Авария произошла 14 июня на трассе М10. В результате погиб мужчина, сообщили в Следственном комитете. Ивановский РОСК возбудил в отношении водителя Opel уголовное...
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