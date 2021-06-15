Виктория Азаренко и Арина Соболенко удачно стартовали в парном разряде теннисного турнира в Берлине

Источник материала: ОНТ

Белорусский тандем в матче 1/8 финала уверенно обыграл чешский дуэт Каролина Мухова и Каролина Плишкова – 6:1, 6:3.

В 1/4 финала Азаренко и Соболенко встретятся с хорватско-американской парой Петра Мартич и Шелби Роджерс.

Матч пройдёт завтра. А сегодня Виктория Азаренко начнёт выступление в одиночном разряде – она сыграет против немки Андреа Петкович. Начало встречи в 13:15.

Арина Соболенко начнёт выступление на травяных кортах немецкой столицы со второго раунда.

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