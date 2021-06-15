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Виктория Азаренко и Арина Соболенко удачно стартовали в парном разряде теннисного турнира в Берлине

15.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко и Арина Соболенко удачно стартовали в парном разряде теннисного турнира в Берлине

Белорусский тандем в матче 1/8 финала уверенно обыграл чешский дуэт Каролина Мухова и Каролина Плишкова – 6:1, 6:3. 

В 1/4 финала Азаренко и Соболенко встретятся с хорватско-американской парой Петра Мартич и Шелби Роджерс. 

Матч пройдёт завтра. А сегодня Виктория Азаренко начнёт выступление в одиночном разряде – она сыграет против немки Андреа Петкович. Начало встречи в 13:15. 

Арина Соболенко начнёт выступление на травяных кортах немецкой столицы со второго раунда.

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Белорусский тандем в матче 1/8 финала уверенно обыграл чешский дуэт Каролина Мухова и Каролина Плишкова – 6:1, 6:3.  В 1/4 финала Азаренко и Соболенко встретятся с...
 
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