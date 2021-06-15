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Сборная Польши проиграла команде Словакии на чемпионате Европы
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по футболу сборная Польши не смогла обыграть команду Словакии.
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте после великолепного прохода в штрафного полузащитника сборной Словакии Роберта Мака, который пробил с острого угла.
Мяч отскочил от штанги в голкипера польской команды Войцеха Щенсного, влетел в ворота и был записан как автогол.
На старте второго тайма сборная Польши смогла сравнять счёт: отличился Кароль Линетти. Однако вскоре с поля был удалён один из лидеров сборной Польши Гжегож Крыховяк.
Словаки воспользовались моментом и довели матч до победы. Решающий гол оформил Милан Шкриньяр – 2:1.
Не менее напряжённый поединок выдали команды Испании и Швеции. Несмотря на то, что соперники сыграли ничью со счетом 0:0 – матч порадовал болельщиков яркими моментами.
Сегодня в программе дня – два матча в группе «Эф».
В 19.00 начнётся встреча команд Венгрии и Португалии. А в 22:00 прозвучит стартовый свисток встречи Франция – Германия.
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На чемпионате Европы по футболу сборная Польши не смогла обыграть команду Словакии. Счёт в матче был открыт на 18-й минуте после великолепного прохода в штрафного...
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