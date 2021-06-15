Украина может не рассчитывать на скорое вступление в НАТО

Источник материала: ОНТ

Свои выводы участники саммита Североатлантического Альянса закрепили в итоговом документе.

Особенно остро по этому вопросу высказался Джо Байден.

Экспертное сообщество удивили слова американского президента, так как он всегда активно продвигал Киев.

Байден заявил, что одного только стремления Украины недостаточно, чтобы стать полноправным участником объединения, нужно соответствовать критериям блока.

Одно из препятствий, по мнению главы Белого дома – украинская коррупция, которую страна так и не поборола.

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