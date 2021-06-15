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По Гродненской области начала путешествие символическая лампада памяти

15.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По Гродненской области начала путешествие символическая лампада памяти

Даже спустя 80 лет не забыть подвиг ни одного солдата, павшего на защите Родины в Великую Отечественную войну.

Внутри нее – пламя, зажженное от Вечного огня одного из главных монументов региона – мемориала воинам-освободителям Гродно.

Зажечь лампаду доверили ветеранам и молодежи. И дали старт масштабной патриотической эстафете «80 лет скорби и памяти».

За неделю огонь объедет все 17 районов области. Цветы и частичка пламени останутся у подножия всех крупных памятников и обелисков. А 22 июня лампада вернётся в Гродно – ровно в 4 часа молодёжь передаст ее пограничникам, которые первыми в Великую Отечественную приняли страшный бой.

Сразу же после торжественной церемонии колонна машин, украшенных государственной символикой, отправилась в путь.

Символичную частичку пламени оставили на первой точке маршрута – воинском кладбище Гродно. Здесь покоятся более 8,5 000 солдат.

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Теги: Гродно
 
 
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Даже спустя 80 лет не забыть подвиг ни одного солдата, павшего на защите Родины в Великую Отечественную войну. Внутри нее – пламя, зажженное от Вечного огня одного...
 
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