Лукашенко о развитии Оршанского района: Ответите за каждый квадратный метр

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил, что ждет результатов от работы по развитию Оршанского района. Президент посещает Оршанский мясоконсервный комбинат, пишет БЕЛТА.

По словам Президента, ни одному городу в Беларуси не уделяется такое внимание, как Орше.

Губернатор Витебской области Николай Шерстнев, в свою очередь, отметил, что в Оршанском районе много сделано. В частности, в регионе строятся уникальные объекты.

ФОТО: БЕЛТА





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