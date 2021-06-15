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Лукашенко о развитии Оршанского района: Ответите за каждый квадратный метр
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил, что ждет результатов от работы по развитию Оршанского района. Президент посещает Оршанский мясоконсервный комбинат,
По словам Президента, ни одному городу в Беларуси не уделяется такое внимание, как Орше.
Губернатор Витебской области Николай Шерстнев, в свою очередь, отметил, что в Оршанском районе много сделано. В частности, в регионе строятся уникальные объекты.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко заявил, что ждет результатов от работы по развитию Оршанского района. Президент посещает Оршанский мясоконсервный комбинат, пишет БЕЛТА. По...
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