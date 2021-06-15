ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко о развитии Оршанского района: Ответите за каждый квадратный метр

15.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко о развитии Оршанского района: Ответите за каждый квадратный метр

Александр Лукашенко заявил, что ждет результатов от работы по развитию Оршанского района. Президент посещает Оршанский мясоконсервный комбинат, пишет БЕЛТА.

По словам Президента, ни одному городу в Беларуси не уделяется такое внимание, как Орше. 

Губернатор Витебской области Николай Шерстнев, в свою очередь, отметил, что в Оршанском районе много сделано. В частности, в регионе строятся уникальные объекты.

ФОТО: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил, что ждет результатов от работы по развитию Оршанского района. Президент посещает Оршанский мясоконсервный комбинат, пишет БЕЛТА. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: пациенты 11-й минской больницы отравились едой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by