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В Новосибирске ликвидируют последствия взрыва на автозаправке
Источник материала: ОНТ
Число пострадавших от взрыва на АЗС в Новосибирске увеличилось до 35. Как сообщают в МЧС: на заправке взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом.
Впоследствии пожар распространился на площадь в 1,5 тыс. м².
По оперативной информации экстренных служб, пострадало 35 человек, 20 из них – были госпитализированы, многие находятся в тяжелом состоянии.
Причиной инцидента стало – незаземление газовоза. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.
Пожар удалось устранить. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, директор АЗС взят под стражу.
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Число пострадавших от взрыва на АЗС в Новосибирске увеличилось до 35. Как сообщают в МЧС: на заправке взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом....
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