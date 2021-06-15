В Новосибирске ликвидируют последствия взрыва на автозаправке

Источник материала: ОНТ

Число пострадавших от взрыва на АЗС в Новосибирске увеличилось до 35. Как сообщают в МЧС: на заправке взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом.

Впоследствии пожар распространился на площадь в 1,5 тыс. м².

По оперативной информации экстренных служб, пострадало 35 человек, 20 из них – были госпитализированы, многие находятся в тяжелом состоянии.

Причиной инцидента стало – незаземление газовоза. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар удалось устранить. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, директор АЗС взят под стражу.

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