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В американском Иллинойсе объявлена эвакуация из-за пожара на химзаводе

15.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В американском Иллинойсе объявлена эвакуация из-за пожара на химзаводе

Крупный пожар тушат на химзаводе в американском Иллинойсе. Объявлена срочная эвакуация.

Причина возгорания пока неизвестна. Сообщается, что перед пожаром, на заводе были слышны взрывы. Сейчас здание практически уничтожено.

Плотным черным дымом охвачен весь район. Из-за возможных выбросов в воздух опасных химикатов – власти обратились к населению с просьбой по возможности не выходить на улицу.

Жителей окрестных домов эвакуировали. Благополучно и около 70 рабочих завода. Жертв нет.

Один пожарный получил легкие травмы. Водой тушить пожар нельзя.

Есть опасность, что химикаты попадут в приток реки Миссисипи, который находится всего в трёхстах метрах от завода. Что может привести к экологической катастрофе.

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Крупный пожар тушат на химзаводе в американском Иллинойсе. Объявлена срочная эвакуация. Причина возгорания пока неизвестна. Сообщается, что перед пожаром, на...
 
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