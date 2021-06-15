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В американском Иллинойсе объявлена эвакуация из-за пожара на химзаводе
Источник материала: ОНТ
Крупный пожар тушат на химзаводе в американском Иллинойсе. Объявлена срочная эвакуация.
Причина возгорания пока неизвестна. Сообщается, что перед пожаром, на заводе были слышны взрывы. Сейчас здание практически уничтожено.
Плотным черным дымом охвачен весь район. Из-за возможных выбросов в воздух опасных химикатов – власти обратились к населению с просьбой по возможности не выходить на улицу.
Жителей окрестных домов эвакуировали. Благополучно и около 70 рабочих завода. Жертв нет.
Один пожарный получил легкие травмы. Водой тушить пожар нельзя.
Есть опасность, что химикаты попадут в приток реки Миссисипи, который находится всего в трёхстах метрах от завода. Что может привести к экологической катастрофе.
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Крупный пожар тушат на химзаводе в американском Иллинойсе. Объявлена срочная эвакуация. Причина возгорания пока неизвестна. Сообщается, что перед пожаром, на...
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