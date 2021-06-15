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Хозяйка плакала, а кошка вытирала ей слезы. Посмотрите, это невероятно трогательно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Удивительное видео опубликовал
Алиса Габи в TikTok поделилась трогательным роликом, в котором черный кот по кличке Кенан интересуется состоянием хозяйки, пытается ее успокоить и даже вытирает ей слезы.
Видео набрало около 5 млн лайков и более 15 млн просмотров.
Комментаторы были восхищены внимательным пушистиком и делились своими похожими историями: «Я тут недавно сидела плакала, подошла моя кошка и устроила истерику. Пришлось успокаивать ее и себя», «Я рыдаю», «Это очень мило и трогательно. Моя кошка тоже всегда меня успокаивает», «Покажите это видео всем, кто считает кошек бессердечными животными», – писали пользователи Сети.
Фото:
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Удивительное видео опубликовал ridus.ru. Алиса Габи в TikTok поделилась трогательным роликом, в котором черный кот по кличке Кенан интересуется состоянием хозяйки,...
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