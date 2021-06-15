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Кочанова: В армию должны прийти морально подготовленные, физически крепкие профессионалы своего дела
Источник материала: ОНТ
Расширенное заседание Президиума верхней палаты парламента прошло на базе 120-й гвардейской Краснознаменной бригады. На повестке – воспитание молодых людей и условия прохождения военной службы.
Для участников заседания – экскурс по части: быт, вооружение, форма и музей. Ежегодно его посещают и школьники, это один из элементов патриотического воспитания будущих защитников с учётом современных вызовов и угроз.
К вопросу допризывной подготовки. Повышение уровня знаний важная задача, плюс – с первого сентября вводится новая должность – зам. руководителя по патриотическому воспитанию – всего около 2 000 ставок.
Готовится к созданию Республиканский центр патриотического воспитания под патронатом Минобороны. Сегодня белорусская армия на 65 % контрактная, но в случае необходимости не только контрактники должны отстаивать интересы страны, в этом и заключается патриотизм. Помимо Минобороны, вопросами подготовки молодых людей к службе занимаются в Министерствах образования и здравоохранения.
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Кочанова: В армию должны прийти морально подготовленные, физически крепкие профессионалы своего дела
Расширенное заседание Президиума верхней палаты парламента прошло на базе 120-й гвардейской Краснознаменной бригады. На повестке – воспитание молодых людей и...
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