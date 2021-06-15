Кочанова: В армию должны прийти морально подготовленные, физически крепкие профессионалы своего дела

Источник материала: ОНТ

Расширенное заседание Президиума верхней палаты парламента прошло на базе 120-й гвардейской Краснознаменной бригады. На повестке – воспитание молодых людей и условия прохождения военной службы.

Для участников заседания – экскурс по части: быт, вооружение, форма и музей. Ежегодно его посещают и школьники, это один из элементов патриотического воспитания будущих защитников с учётом современных вызовов и угроз.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: «Молодые люди должны понимать чётко, что от них зависит будущее твоей страны. И кто как не они должны думать о будущем своей страны. 38% тех, кто по зову сердца хотят служить в армии, остальные колеблются. Воспитание молодого человека в школе – важная функция. В армию должны прийти морально подготовленные, физически крепкие и профессионалы своего дела. Но военную профессию получат они в армии».

К вопросу допризывной подготовки. Повышение уровня знаний важная задача, плюс – с первого сентября вводится новая должность – зам. руководителя по патриотическому воспитанию – всего около 2 000 ставок.

Готовится к созданию Республиканский центр патриотического воспитания под патронатом Минобороны. Сегодня белорусская армия на 65 % контрактная, но в случае необходимости не только контрактники должны отстаивать интересы страны, в этом и заключается патриотизм. Помимо Минобороны, вопросами подготовки молодых людей к службе занимаются в Министерствах образования и здравоохранения.

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