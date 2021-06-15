Как обеспечивается безопасность тех, кто пользуется газом в быту?

Источник материала: ОНТ

Генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал, как обеспечивается безопасность пользования газом.

Кушнаренко отметил, что газ очень опасен, и для его безопасного использования применяется самое современное оборудование, приборы, программные комплексы. Сегодня специалисты «Белтопгаз» в режиме реального времени отслеживают все основные параметры работы газовой системы. И если есть отклонения, оперативный персонал выезжает для того, чтобы принять соответствующие меры по бесперебойному газоснабжению.

Однако безопасность использования газа в первую очередь зависит от самих потребителей.

Директор «Белтопгаз» призвал своих абонентов беречь себя и близких и доверять все работы, связанные с газом, профессионалам.

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