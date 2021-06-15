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Лукашенко посещает Оршанский мясоконсервный комбинат

15.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посещает Оршанский мясоконсервный комбинат

Что сделано после критики главы государства? Сегодня продолжается рабочая поездка президента, и в центре внимания – развитие Оршанского района.

Несколько лет назад Орша прогремела на всю страну. Александр Лукашенко дал старт перезагрузке экономики района.

Административными мерами удалось сделать регион привлекательным для инвесторов, а предприятия, устаревшие морально и технически, стали перевооружать. Одно из таких – Оршанский мясоконсервный комбинат.

Президент побывал на заводе в 2018 году, старые цеха тогда выглядели удручающе. Что изменилось с тех пор? И какими темпами разворачивают новые производственные площади?

Об этом, как ожидается, и доложат Президенту.

По планам – строительство комплекса по убою и переработке мяса должно завершиться в этом году.

ФОТО: БЕЛТА

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Что сделано после критики главы государства? Сегодня продолжается рабочая поездка президента, и в центре внимания – развитие Оршанского района. Несколько лет...
 
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