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Лукашенко посещает Оршанский мясоконсервный комбинат
Источник материала: ОНТ
Что сделано после критики главы государства? Сегодня продолжается рабочая поездка президента, и в центре внимания – развитие Оршанского района.
Несколько лет назад Орша прогремела на всю страну. Александр Лукашенко дал старт перезагрузке экономики района.
Административными мерами удалось сделать регион привлекательным для инвесторов, а предприятия, устаревшие морально и технически, стали перевооружать. Одно из таких – Оршанский мясоконсервный комбинат.
Президент побывал на заводе в 2018 году, старые цеха тогда выглядели удручающе. Что изменилось с тех пор? И какими темпами разворачивают новые производственные площади?
Об этом, как ожидается, и доложат Президенту.
По планам – строительство комплекса по убою и переработке мяса должно завершиться в этом году.
ФОТО: БЕЛТА
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Что сделано после критики главы государства? Сегодня продолжается рабочая поездка президента, и в центре внимания – развитие Оршанского района. Несколько лет...
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