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Александр Лукашенко поздравил Педро Кастильо с избранием на пост президента Перу
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Педро Кастильо с победой на президентских выборах в Перу, сообщили в пресс-службе Главы государства.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь заинтересована в укреплении торгово-экономических взаимоотношений с Перу и активизации политического диалога.
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Педро Кастильо с победой на президентских выборах в Перу, сообщили в пресс-службе Главы...
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